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18 минут назад

Как в заграничных бутиках вычисляют россиянок

Мира Маркина

Женщины в России сильно отличаются от иностранок своим внешним видом и поведением. От сотрудников элитных бутиков невозможно скрыть что-либо — они не только умеют хорошо продавать, но еще и знают тонкости психологии.

Как в заграничных бутиках вычисляют россиянок
Фото: UnsplashUnsplash

О том, как в дорогих бутиках за границей вычисляют жительниц России — в материале “Рамблера”.

Яркий макияж

Если женщина не местная и ярко накрасилась на шопинг, то она точно из России. Большинство иностранок не так тщательно следят за своей внешностью. По магазинам они ходят в лосинах или спортивных штанах, а макияж к этому образу точно не подходит.

Выражение лица

Если женщина может позволить себе прийти в бутик, то у нее наверняка будет выражение лица, которое будет кричать: “Я лучше всех”. И это действительно может быть так. Она всем своим видом будет доказывать превосходство и наличие крупной суммы денег в ее кошельке.

Калькулятор

Во многих странах мира люксовые бренды можно купить дешевле, чем в других. Это связано с особенностями рынка. Даже богатые женщины любят экономить, поэтому сравнивают цены в разных странах. Если перед продавцом стоит женщина, которая что-то считает на калькуляторе, то она наверняка из России.

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Каблуки

Россиянки спокойно гуляют по брусчатке и могут часами ходить по магазинам на каблуках. Это всегда смущает и удивляет иностранок, так как они стараются выбирать для длительных прогулок более удобную обувь — кроссовки или сандалии на плоской подошве.

Психология,
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