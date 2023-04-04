3 симптома, что вы выросли в токсичной семье

Вы могли этого даже не заметить.

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К сожалению, по статистике, примерно 45% людей получили старт в жизни в токсичных семьях. Причем, не каждый человек понимает, что в его семье цвели токсичные отношения, если не было откровенного физического насилия и психологического прессинга.

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Тем не менее есть сигналы, которые дают нам об этом понять, пусть мы уже взрослые люди.

Родители не соблюдали ваши личные границы

Очень частая ситуация в семьях, где родители слишком тревожны. В запущенном случае взволнованный родитель может начать проверять вещи ребенка, подслушивать все разговоры и не давать права принимать даже небольшие решения, которые глобально не влияют на атмосферу в семье. Кроме того, излюбленная фраза на семейных праздниках «Поцелуй дядю Толю/Обними тетю Любу» тоже можно отнести к проявлению токсичности со стороны родителей, которые заставляют ребенка позволить другим людям нарушить его личные границы. Это не такой уж безобидный момент для психики, как может показаться.

Родители предъявляли слишком высокие требования

Наверняка у вас в окружении есть хотя бы один перфекционист. Или вы и сами стремитесь выполнить любую задачу только идеально? Перфекционизм психологи считают одним из последствий жизни в токсичной обстановке в детстве. Казалось бы, в чем здесь проблема? На самом деле, перфекционист не способен получать удовольствие от проделанной работы, да и в принципе такому человеку очень сложно расслабиться и отвлечься от работы, что приводит к серьезной перегрузке нервной системы.

Родители подсадили вас на эмоциональные качели