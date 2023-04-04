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1 час назад

Вот сколько времени у людей уходит на формирование первого впечатления о вас

Ferra.ru

Первое впечатление может сильно повлиять на формирование и других мнения о вас. Обычно уходит на это совсем мало времени.

Сколько времени у людей уходит на формирование первого впечатления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Обычно первое впечатление формируется всего за 27 секунд после знакомства с человеком. Хотя 1/3 опрошенных в исследовании 2000 взрослых, как выяснилось, составляют о других своё мнение менее чем за 10 секунд.

Лучшими способами сформировать положительное впечатление оказались дружелюбная улыбка (51%), хорошие манеры (43%), зрительный контакт (35%). Также важно было приходить вовремя (29%), быть разговорчивым (23%), носить элегантную одежду (15%).

В ходе исследования удалось узнать, что больше всего люди стремятся произвести хорошее впечатление на других при приёме на работу, на свидании, при знакомстве с родителями партнёра.

При этом все мы подсознательно формируем первое впечатление о других каждый день.

Кроме того, проведённое исследование показало, что 40% людей обычно нервничают и 35% - беспокоятся при первой встрече с новыми людьми. А вот спокойно себя чувствуют только 23%.

Психология,
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