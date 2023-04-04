Внимание: какие фразы сигнализируют о том, что человек врет

Большинство людей очень доверчивы, и обмануть их порой очень легко. Как понять, что вас обманывают или умышленно скрывают информацию? Если собеседник покашливает, стучит пальцами по столу и уводит взгляд – это первые признаки обмана. Но что делать, если с виду ничего не выдает лжи, а вы все равно чувствуете неладное? Блогер Светлана Суворова поделилась списком фраз, которые могут сигнализировать о том, что человек врет.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«А? Что ты спросил?»

Нам всем с детства твердили, что отвечать вопросом на вопрос – это невежливо. Если человек делает вид, что не расслышал вас, а вы уверены, что произнесли фразу четко и громко – перед вами лжец. С помощью ответного вопроса он пытается выкроить время и придумать правдоподобный ответ.

«Ты все себе придумал!», «Вот что ты обо мне думаешь!»

Фразы, которые выставляют виноватым вас – это попытка переложить свою ответственность на собеседника и выйти при этом сухим из воды. Если человек ни в чем не виноват, ему не составит труда сказать правду, вместо того, чтобы накидываться с обвинениями на другого.

«Я не помню», «Кажется, да»

Часто ли у вас случаются проблемы с памятью? Надеемся, что нет. А вот в стрессовых ситуациях, когда необходимо соврать, единственное, что приходит в голову обманщика – притвориться забывчивым. Удобная позиция.

«Я вам клянусь»

Если правдоподобные аргументы не сработали, лучший прием доказать свою правоту – клятва. Почему это должно насторожить? Тому, кто говорит правду, нет необходимости подтверждать свои слова клятвой. Он уверен в себе и не думает о том, что вы не поверите.

«Ну, вроде все рассказал»

Услышали эту фразу? Скорее всего, собеседник сказал далеко не все. Такими словами он как бы защищается от продолжения разговора.

«У меня болит голова, давай потом поговорим»