Внимание: какие фразы сигнализируют о том, что человек врет

Большинство людей очень доверчивы, и обмануть их порой очень легко. Как понять, что вас обманывают или умышленно скрывают информацию? Если собеседник покашливает, стучит пальцами по столу и уводит взгляд – это первые признаки обмана. Но что делать, если с виду ничего не выдает лжи, а вы все равно чувствуете неладное? Блогер Светлана Суворова поделилась списком фраз, которые могут сигнализировать о том, что человек врет.
Нам всем с детства твердили, что отвечать вопросом на вопрос – это невежливо. Если человек делает вид, что не расслышал вас, а вы уверены, что произнесли фразу четко и громко – перед вами лжец. С помощью ответного вопроса он пытается выкроить время и придумать правдоподобный ответ.
Фразы, которые выставляют виноватым вас – это попытка переложить свою ответственность на собеседника и выйти при этом сухим из воды. Если человек ни в чем не виноват, ему не составит труда сказать правду, вместо того, чтобы накидываться с обвинениями на другого.
Часто ли у вас случаются проблемы с памятью? Надеемся, что нет. А вот в стрессовых ситуациях, когда необходимо соврать, единственное, что приходит в голову обманщика – притвориться забывчивым. Удобная позиция.
Если правдоподобные аргументы не сработали, лучший прием доказать свою правоту – клятва. Почему это должно насторожить? Тому, кто говорит правду, нет необходимости подтверждать свои слова клятвой. Он уверен в себе и не думает о том, что вы не поверите.
Услышали эту фразу? Скорее всего, собеседник сказал далеко не все. Такими словами он как бы защищается от продолжения разговора.
В детстве мы придумывали себе болячки, чтобы прогулять школу. Многие взрослые продолжают использовать эту уловку, чтобы избежать ответственности. Вы же пожалеете приболевшего человека и отложите разговор на потом. За это время у собеседника будет возможность придумать правдоподобную версию.