Новые друзья: почему взрослым тяжело знакомиться?

Как мы заводили друзей в детстве? Подходили к другому ребенку, спрашивали, как его зовут и предлагали поиграть в увлекательную игру. Очень просто, не так ли? Когда мы стали взрослыми, знакомиться стало сложнее, теперь настоящая крепкая дружба — редкая удача. Почему мы не впускаем в свой внутренний мир новых людей и как преодолеть этот невидимый барьер рассказал тренер по публичным выступлениям и эффективным коммуникациям Дмитрий Мезенцев.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Как непосредственные дети становятся замкнутыми взрослыми?

Видео дня

«Ребенок — это чистый лист», — популярная фраза. Что она означает? В силу возраста у детей меньше рамок, стереотипов и привычек. Природная любознательность и стремление к новому дают детям свободу и легкость. Они не скованы негативным опытом и боязнью осуждения.

Вот дети впервые встретились на площадке, а через 10 минут они уже увлеченно играют, будто знакомы много лет. В детских игровых, на секциях и кружках дети просто подходят друг другу и начинают диалог.

У взрослых уже сформированы динамические стереотипы — система рефлексов, основанная на прошлом опыте, как следствие повторяющихся ситуаций. Изучением этого явления занимался академик И.П. Павлов. Его исследования показали, что мы воспринимаем мир так, как видим его только мы: через призму своего уникального набора установок, привычек и опыта. Именно поэтому иногда так сложно принять, что другой человек ведет себя не так, как мы ожидали.

Ожидания, проекции на себя, собственные требования к поступкам других мешают нам воспринимать по-детски непосредственно и открыто как окружающих людей, так и самих себя.

Нас осуждают — мы осуждаем

Сформированные стереотипы не позволяют нам объективно оценивать окружающий мир. Мы тяжело переживаем, когда наше мнение не приняли, не поддержали. Осознание того, что наши взгляды — не истина, бывает травматично. То, что для одних очевидно и правильно, для других — недопустимо. Нас отвергают, осуждают и мы принимаем такую модель поведения.

Боязнь выделяться, быть открытым и идти на контакт приводит к тому, что мы критикуем за такое поведение других.

Например, когда кто-то ведет активную социальную жизнь, ходит на танцы, занимается футболом, активно общается, он может услышать в свой адрес укор: «ты занимаешься ерундой», «ну что ты как ребенок, пора становиться серьезнее».

Человек как зеркало отражает чужие взгляды на него и ставит свое мнение о себе в зависимость от этих взглядов. Появляется страх быть отвергнутым и, как следствие, боязнь любых новых контактов. Ведь со старыми знакомыми мы уже давно наладили общение, а новый человек — это новый взгляд на нас. Мы к нему не готовы.

Получается, что человек закрывается от неуверенности, от отсутствия своего ясного видения себя. Копятся непроработанные травмы, комплексы и негативные установки. Не разобравшись со своими «тараканами в голове» невозможно подружиться с чужими.

Как преодолеть барьер в общении с новыми людьми?

Первый шаг — «подружиться» с собой, стать самодостаточным. Нужно проработать собственные установки. Не ради общения и социальных связей, а в первую очередь — для гармонии с собой. Нужно научиться понимать свои чувства и эмоции. Принять себя со своими недостатками, достоинствами, мнением и мировоззрением.

В этом поможет изучение психологии и принципов мышления, работы мозга. Идеальный вариант — работа со специалистом. Но если такой возможности нет, можно заниматься самостоятельно. К счастью, сейчас эта тема популярна, и полезную информацию можно получить любым удобным способом: книги, аудио лекции, статьи от опытных экспертов.

Безусловно, это будет стрессом для организма. Любые изменения в сознании — болезненный период. Человека бросает из стороны в сторону: от переживаний к принятию, от страха к заинтересованности, от зажатости к уверенности. Так пройдет много циклов, но каждый из них будет давать новые знания о себе и в конечном итоге приведет к гармонии.

Познание и принятие себя помогает нам стать самодостаточными, сформированными как личность. Больше не нужно ждать того или иного поведения от окружающих, зависеть от их мнения. Мы становимся свободными от собственных стереотипов и ожиданий. После того как мы «подружимся» с самим собой, мы научимся воспринимать других людей открыто.

Второй шаг — научиться проявлять себя. Творческие занятия. Это может быть студия актерского мастерства, вокала или танцев — все, что вам интересно и близко по духу. Мы учимся выходить за рамки привычного поведения, выражать эмоции через музыку, танец или проживание роли в предложенной ситуации. С каждым разом мы снова и снова преодолеваем себя, смотрим на других людей, публично показываем свои навыки и учимся взаимодействовать.

Можно ли завести крепкую дружбу, устойчивые связи?

Есть мнение, что во взрослом возрасте крепкую дружбу уже не завести. Социальные связи поверхностны и краткосрочны. Это всего лишь стереотип. Если человек в гармонии с собой, он не боится открыться окружающим и заводить знакомства. Из всего множества новых связей надолго в вашей жизни останутся именно те люди, с которыми вы будете близки по духу, с которыми получится построить гармоничные отношения.

Не стоит слишком привязываться ко всем, с кем мы ладим, зависеть от их мнения, обнадеживать и возлагать надежды. Принимайте мир вокруг и людей такими, какие они есть и вы будете практически застрахованы от разочарования и переживаний.