Прописывание задач помогает побороть лень

Одним из способов побороть привычку прокрастинации является прописывание задач. Такой совет дала кандидат философских наук магистр психологии, детский нейропсихолог и руководитель отдела контента Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская.
«Страх неизвестности устраняется детальным планированием: работу нужно разбить на несколько более мелких, но конкретных и измеримых задач, выстроить четкую последовательность действий», — посоветовала Анастасия Екушевская, передает «Газета.Ru».
Также для борьбы с ленью психолог посоветовала вырабатывать привычки.
«Самый простой способ борьбы с [прокрастинацией] — создать привычку. Ведь для привычного действия не требуется принимать волевое решение, а значит и расходовать энергию. Мы не прокрастинируем, когда чистим зубы по утрам или готовим кофе к завтраку. Любые другие задачи, которые требуют регулярности, тоже нужно превратить в привычку, которая формируются постепенно с помощью маленьких, но регулярных действий», — объяснила кандидат наук «Газете.Ru».