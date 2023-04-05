$79.36+1.4186.72+2.10
46 минут назад

Прописывание задач помогает побороть лень

Ura.Ru

Одним из способов побороть привычку прокрастинации является прописывание задач. Такой совет дала кандидат философских наук магистр психологии, детский нейропсихолог и руководитель отдела контента Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская.

Прописывание задач помогает побороть лень
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Страх неизвестности устраняется детальным планированием: работу нужно разбить на несколько более мелких, но конкретных и измеримых задач, выстроить четкую последовательность действий», — посоветовала Анастасия Екушевская, передает «Газета.Ru».

Также для борьбы с ленью психолог посоветовала вырабатывать привычки.

«Самый простой способ борьбы с [прокрастинацией] — создать привычку. Ведь для привычного действия не требуется принимать волевое решение, а значит и расходовать энергию. Мы не прокрастинируем, когда чистим зубы по утрам или готовим кофе к завтраку. Любые другие задачи, которые требуют регулярности, тоже нужно превратить в привычку, которая формируются постепенно с помощью маленьких, но регулярных действий», — объяснила кандидат наук «Газете.Ru».

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий