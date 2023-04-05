Прописывание задач помогает побороть лень

«Самый простой способ борьбы с [прокрастинацией] — создать привычку. Ведь для привычного действия не требуется принимать волевое решение, а значит и расходовать энергию. Мы не прокрастинируем, когда чистим зубы по утрам или готовим кофе к завтраку. Любые другие задачи, которые требуют регулярности, тоже нужно превратить в привычку, которая формируются постепенно с помощью маленьких, но регулярных действий», — объяснила кандидат наук «Газете.Ru».