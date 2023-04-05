Генеральная уборка помогает снизить стресс от неопределенности

С приходом весны, а как-никак на календаре уже второй её месяц, людям свойственно вслед за обновляющейся на глазах природой стремиться менять свою жизнь к лучшему.

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Одним из самых простых, но при этом достаточно действенных способов таких изменений бывает большая весенняя уборка. О её положительном эффекте рассказала психолог Анастасия Корнеева.

По её словам, весной динамика психики и всего организма ускоряется, при этом на фоне зимней усталости и дефицита витаминов могут обостряться хронические заболевания и сезонные аффективные расстройства.

«Чувства и эмоции становятся интенсивнее, энергии появляется больше. Правда, это еще нестабильно и накатывает волнами», — объяснила специалист «Доктору Питеру».

Влияние весенней уборки

Стремление ускорить обновление хотя бы у себя дома и приводит к большой весенней уборке, которая в этой ситуации оказывается важным и позитивным процессом. Например, она снижает стресс от неопределённости, обстоятельств, которые психика не может контролировать.

С такой тревожностью помогает справиться активная деятельность в той сфере, которая точно находится под нашим контролем. В данном случае — работе над чистотой жилища.

При этом не стоит забывать, что захламлённость, обилие визуального шума усложняют восприятие мозгом внешних стимулов и ведут в конце концов к перегрузке нервной системы.