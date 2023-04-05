$79.36+1.4186.72+2.10

Генеральная уборка помогает снизить стресс от неопределенности

С приходом весны, а как-никак на календаре уже второй её месяц, людям свойственно вслед за обновляющейся на глазах природой стремиться менять свою жизнь к лучшему.

Генеральная уборка помогает снизить стресс от неопределенности
© Секрет Фирмы

Одним из самых простых, но при этом достаточно действенных способов таких изменений бывает большая весенняя уборка. О её положительном эффекте рассказала психолог Анастасия Корнеева.

По её словам, весной динамика психики и всего организма ускоряется, при этом на фоне зимней усталости и дефицита витаминов могут обостряться хронические заболевания и сезонные аффективные расстройства.

«Чувства и эмоции становятся интенсивнее, энергии появляется больше. Правда, это еще нестабильно и накатывает волнами», — объяснила специалист «Доктору Питеру».

Влияние весенней уборки

Стремление ускорить обновление хотя бы у себя дома и приводит к большой весенней уборке, которая в этой ситуации оказывается важным и позитивным процессом. Например, она снижает стресс от неопределённости, обстоятельств, которые психика не может контролировать.

С такой тревожностью помогает справиться активная деятельность в той сфере, которая точно находится под нашим контролем. В данном случае — работе над чистотой жилища.

При этом не стоит забывать, что захламлённость, обилие визуального шума усложняют восприятие мозгом внешних стимулов и ведут в конце концов к перегрузке нервной системы.

К тому же для психики позитивны ритуалы, а весенняя уборка — как раз один из них. Обставляя её как важное событие, знаменующее завершение зимнего периода, можно прочувствовать перемены и насладиться ими.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий