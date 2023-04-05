3 типа людей, которым не нужно помогать

Научитесь говорить им «нет».

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Конечно, оказывать посильную помощь можно и нужно, однако существуют типы людей, для которых ваша поддержка будет бесполезной, а в некоторых случаях вы только навредите себе.

Мы собрали все эти неприятные типы в одном материале.

Человек, который не дает вам ничего взамен

И речь здесь не о корысти с вашей стороны. Мы имеем в виду человека, который практически никогда не думает о ваших чувствах и комфорте. Такие люди, как правило, не просят, а требуют, в итоге вам приходится нарушать свои планы ради этого человека. Сделает ли он что-то подобное ради вас? Да никогда! Помните, что история дружбы и помощт в одни ворота заранее обречена на провал.

Человек и сам не хочет ничего решать

Невозможно помочь тому, кто сам не планирует решать свою проблему. Однако некоторым из нас присущ синдром спасателя, который лишь приводит к проблемам нас. Вы можете помочь человеку советом, подтолкнуть к решению проблемы или оказать посильную помощь, если таковая от вас требуется. Но часто люди просто силят и ждут, когда все проблемы решит кто-то другой, например, вы. Так не бывает. Человек, для которого бездействие — норма жизни, не лучший персонаж, в которого стоит вкладывать силы и жертвовать временем.

Человек заставляет вас переступить через свои принципы