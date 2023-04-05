Почему не стоит рассказывать подругам о проблемах в семье

Недомолвки с партнером – сор, который точно не стоит выносить из избы. Будь то роман на стороне или просто недопонимание – все это супруги должны решать один на один. Делиться с подругами семейными проблемами не стоит по нескольким причинам. Подробнее о них в беседе с «ФедералПресс» рассказала психолог Елена Перминова.

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«Если, например, цель – получить совет, то подруга его, скорее всего, даст. Только остается вопрос: «Кому этот совет подходит?». А если цель – освободить свой эмоциональный контейнер и получить желаемую поддержку, то с адекватной этому запросу подругой можно поделиться. Она выслушает, посопереживает, спросит: «Что сама надумала делать?», и останется рядом при любом решении без осуждения», – пояснила эксперт.

Перминова назвала пять причин, почему не стоит заводить разговор с подругами о проблемах в семье.

Первая – женщина мирится с партнером, а подруги еще долго будут припоминать ей о неидеальности выбора. Вторая – подруги могут давать советы, руководствуясь завистью. Третья – дружба может прекратиться, поэтому женщина рискует попасть в неловкое положение, доверяя ранее самое сокровенное. Четвертая – бывает такое, что подруга становится соперницей, пользуясь предоставленной информацией. Пятая – подруги зачастую дают советы из своего жизненного опыта, которые женщине могут просто навредить.