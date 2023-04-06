7 шагов к эффективному отдыху

Отдых, пожалуй, одна из самых недооцененных частей жизни. К тому же он овеян множеством стереотипов, например, что от отдыха невозможно устать. Наверняка, вы хотя бы раз переживали такие выходные, после которых нужна была неделя отпуска, а все просто потому, что выбрали отдых на природе, отдых с друзьями или другие виды активностей. Делимся советами, которые помогут качественно отдохнуть.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Разбираемся, что такое отдых

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Многие люди думают, что все время, когда они не работают, по умолчанию является отдыхом. К сожалению, это не совсем так. Отдых — это время, которое вы направляете на восстановление сил и внутренних ресурсов и, как это часто бывает, отдых не начинается сразу после завершения рабочего дня или в 9 утра в субботу. В свободном или личном времени отдыху отводится мало места, ведь кроме работы у нас есть еще повседневные задачи: дорога с работы домой, прогулка с собакой/ребенком, прохождение обучения, выполнение домашних обязанностей, покупка продуктов и другие мелкие (и не очень), но важные дела, которые нужно успевать делать.

Вам наверняка знакомо это чувство, когда ложишься спать просто уставшим — а просыпаешься еще более разбитым. Сперва вы три часа ворочались и не могли уснуть, потом память вам показала хит-парад самых позорных моментов вашей жизни за 2002 год, а под утро в сладкую дрему ворвались кошмары о дедлайнах и конфликтах в рабочих чатах. Как вы понимаете, такой сон имеет мало общего с отдыхом. Но хорошая новость в том, что качественный отдых положительно влияет на качество сна, запуская своего рода цепную реакцию. То есть, чем лучше вы отдыхаете, тем лучше вы спите.

Да, качественный отдых — это гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. У каждого из нас под рукой есть километровые списки фильмов, которые нужно посмотреть, сериалов, которыми можно занять вечер, приглашения на занятия керамикой, возможность встретиться с друзьями. Но иногда эти занятия не только не приносят долгожданного облегчения, они еще и допивают последние капли бодрости и желания жить.

От чего зависит качество отдыха?

Смиритесь, волшебной таблетки, которая снимает любую усталость и при этом не несет побочных эффектов, не существует. И даже чтобы качественно отдохнуть в этой жизни, нужно как следует постараться. Но не отчаивайтесь, на самом деле, все не так трудно, как кажется на первый взгляд.

Усталость бывает разная, и очень важно научиться прислушиваться к себе и различать ее виды, понимать ее причины. Для этого будьте предельно честны с собой и выясните, что на самом деле усиливает вашу усталость. Может, вам надоело каждое утро и вечер спускаться в метро и ловить автобусы. А, быть может, вас раздражает, что партнер игнорирует ваши просьбы проводить вместе больше времени или разделять домашние обязанности. Может быть и так, что причиной усталости стала скопившаяся неопределенность и тревога. Как вы можете догадаться, разному типу усталости подходит разный отдых.

Так, например, от тревоги очень помогают занятия, направленные на наведение порядка или заботу о себе. Ревизия в шкафу или ванна с пеной вполне могут помочь сбросить усталость и подзарядиться. Если же вас, наоборот, большую часть недели сдерживают различные рамки: должностные инструкции, рабочие скрипты и правила приличия, то в качестве отдыха подойдет что-то творческое и энергичное. Например, танцы, занятия вокалом или активный отдых.

Если вы устали от общения с людьми, то можете в качестве отдыха выбрать медитации или просмотр сериалов, или чтение книг. Любой вариант, который не подразумевает взаимодействия с людьми.

Или, наоборот, если вы изголодались по живому общению, то сходите в кафе или организуйте встречу с друзьями.

Бывают дни, когда лучший отдых — просто ничего не делать и смотреть в одну точку. Это нормально, но тут вам может помешать страх упущенных возможностей: когда все вокруг настолько продуктивны, что только за утро субботы успели сходить на мастермайнд, подняться на Эверест и сходить на рейв. Не поддавайтесь своему FOMO и прислушивайтесь к себе. А чтобы вас не раздражала чужая продуктивная жизнь, устройте себе цифровой детокс.