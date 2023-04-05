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1 час назад

Как выйти из стрессовой ситуации

Вечерняя Москва

Жизнь каждого из нас наполнена множеством событий: с какими-то мы справляемся легко и непринужденно, какие-то могут серьезно выбить из колеи. Как преодолевать стрессовые состояния, объяснила специалист Московской службы психологической помощи населению Наталья Толубаева.

Как выйти из стрессовой ситуации
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Крайне важно тренировать умение противостоять стрессовым факторам. Здесь можно выделить три основных направления работы: с мыслями, чувствами и телом.

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В ситуациях, когда тревожные мысли не дают покоя и возникает ощущение замкнутого круга, постарайтесь остановиться, взять паузу, скажите себе «стоп». А после пробуйте преобразовывать мысли из негативных в позитивные, отслеживать их внутри себя и направлять в положительное русло.

Работая с эмоциями и чувствами, учитесь распознавать свои переживания, пробуйте выражать их словами или действиями. Анализируйте и разбирайтесь, что стоит за той или иной эмоцией.

Самый эффективный способ противостоять стрессу — тренировка тела. При занятиях физкультурой в организме вырабатываются гормоны радости эндорфины, которые положительно влияют на психическое и психологическое здоровье.

Но как быть, если предотвратить стрессовое состояние не получилось? В таких ситуациях некоторые люди могут начать переедать, злоупотреблять алкоголем, курить, избавляясь таким образом от внутреннего напряжения. Эти способы вряд ли можно назвать удачным решением. Они приносят лишь сиюминутное облегчение и ведут к большим проблемам со здоровьем.

В ситуации стресса люди нередко теряют самообладание. Расписание дня с подробным перечислением всего, что предстоит сделать, поможет вернуть ощущение опоры.

Уборка квартиры, приготовление ужина фиксирует внимание на простых делах, помогая вернуть чувство контроля над собственной жизнью и стабилизировать свое психологическое состояние.

Другой эффективный способ справляться со стрессом — правильное дыхание. Научиться ему можно очень быстро: положите одну ладонь на грудь, другую на живот, следите, чтобы грудь при дыхании оставалась на месте, а живот поднимался и опускался. Это упражнение расслабляет организм и позволяет почувствовать себя гораздо лучше.

—Бывает так, что в жизни происходит ситуация, которая словно выбивает почву из-под ног. К таким переживаниям и их последствиям нужно отнестись особенно внимательно, так как оно может перерасти в посттравматическое стрессовое расстройство. Это психическое состояние, вызванное стрессовыми, пугающими или неприятными событиями. Подобное расстройство может возникнуть из-за каких-то травмирующих событий, либо их череды и оказать негативное воздействие на психику человека. Его может спровоцировать как чрезвычайная ситуация, потеря близкого человека, так и событие, на первый взгляд кажущееся не таким значительным. Например, развод родителей или хирургическая операция. Важно знать, что стрессовое расстройство не проходит само по себе, и справиться с ним можно только обратившись за профессиональной помощью к психологу или психотерапевту, — отметила Наталья Толубаева.

Важно обращать внимание на свое ментальное здоровье и не бояться обращаться за помощью и поддержкой специалистов.

Бесплатную психологическую консультацию можно получить в Московской службе психологической помощи. Круглосуточно доступен Телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические тренинги и вебинары. Например, 7 апреля в 16:30 состоится онлайн-мероприятие «Тревога. Совладание с тревогой». Вместе с психологом участники поговорят о состоянии тревоги, ее видах и проявлениях, разберут способы преодоления тревожных состояний.

Психология,
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