7 способов справиться со стрессом на работе

На работе стресс просто неизбежен. И с ним нужно уметь справляться. Эксперты перечислили несколько эффективных способов.

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Есть множество причин, по которым работа может вызывать у вас стресс. Это может быть связано с отношением руководителя к вам, со сроками выполнения дел, с токсичной рабочей средой и пр.

Американская психологическая ассоциация назвала физические и эмоциональные признаки стресса на работе. Они включают боли в животе, головные боли, высокое кровяное давление, ослабленный иммунитет, депрессию, беспокойство, бессонницу, панические атаки, трудности с концентрацией, перепады настроения.

Будьте добры к себе. Если вы при стрессе будете ругать себя, то это лишь усугубит ситуацию.

Найдите вещи, которые можете контролировать. Сосредоточьте свою энергию именно на этих вещах.

Правильно распределяйте время. Понаблюдайте в течение дня, что вас заряжает энергией, а что её забирает. Далее постарайтесь найти способ делать больше вещей, которые вам дают силы.

Составляйте более выполнимый список дел. При вычёркивании дел из такого списка вы будете испытывать удовлетворение и повысите свою эффективность.

Учитесь отказывать. Не берите при стрессе новые задачи и проекты.

Планируйте время для себя. Добавьте в свой график занятия, которые вам приносят удовольствие.

Обратитесь к специалисту. Это поможет в случае, если хотите поработать со стрессом на более глубоком уровне. Благодаря терапии вы поймёте, почему вас раздражает ситуация или какой-то человек на работе и как с этим бороться. Вот советы, которые помогут вам избежать всего этого.