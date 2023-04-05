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24 минуты назад

7 способов справиться со стрессом на работе

Ferra.ru

На работе стресс просто неизбежен. И с ним нужно уметь справляться. Эксперты перечислили несколько эффективных способов.

7 способов справиться со стрессом на работе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Есть множество причин, по которым работа может вызывать у вас стресс. Это может быть связано с отношением руководителя к вам, со сроками выполнения дел, с токсичной рабочей средой и пр.

Американская психологическая ассоциация назвала физические и эмоциональные признаки стресса на работе. Они включают боли в животе, головные боли, высокое кровяное давление, ослабленный иммунитет, депрессию, беспокойство, бессонницу, панические атаки, трудности с концентрацией, перепады настроения.

Вот советы, которые помогут вам избежать всего этого.
  • Будьте добры к себе. Если вы при стрессе будете ругать себя, то это лишь усугубит ситуацию.
  • Найдите вещи, которые можете контролировать. Сосредоточьте свою энергию именно на этих вещах.
  • Правильно распределяйте время. Понаблюдайте в течение дня, что вас заряжает энергией, а что её забирает. Далее постарайтесь найти способ делать больше вещей, которые вам дают силы.
  • Составляйте более выполнимый список дел. При вычёркивании дел из такого списка вы будете испытывать удовлетворение и повысите свою эффективность.
  • Учитесь отказывать. Не берите при стрессе новые задачи и проекты.
  • Планируйте время для себя. Добавьте в свой график занятия, которые вам приносят удовольствие.
  • Обратитесь к специалисту. Это поможет в случае, если хотите поработать со стрессом на более глубоком уровне. Благодаря терапии вы поймёте, почему вас раздражает ситуация или какой-то человек на работе и как с этим бороться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Психология,
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