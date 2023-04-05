Как понять, что у твоего мужа затяжная депрессия? 5 признаков

Мужскую депрессию сложнее диагностировать, чем женскую. Мальчиков с детства учат справляться с эмоциями: «Не плачь», «Никогда не показывай слабость», «Решай свои проблемы сам». Такое воспитание приводит к тому, что мужчины во взрослом возрасте скрывают свои чувства, даже от себя. Первую психологическую помощь может оказать жена, если заметит, что с любимым что-то не так. Какие признаки помогут вовремя распознать у него депрессию, рассказывает коуч Елена Обозная.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Что такое депрессия

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Сегодня многие используют слово «депрессия», когда хотят описать свое плохое настроение. На самом деле — это тяжелое психическое расстройство, из-за которого человек постоянно находится в подавленном состоянии. Депрессия влияет на чувства, мысли, поведение, физическое состояние, восприятие себя и интеллектуальные способности.

По данным ВОЗ это заболевание присутствует у 280 миллионов человек в мире. Исследования показали, что женщины страдают депрессией в 2 раза чаще, чем мужчины, но в этом есть свой плюс: они уже научились прислушиваться к себе, самостоятельно распознавать что-то неладное и обращаться за помощью к специалисту.

А вот у мужского пола путь к самопознанию только начинается. Не так давно в России открыли первую психологическую поддержку для мужчин — «НеГорячаяЛиния». Звонит туда не каждый: для большинства это признак слабости. Их с детства научили не давать выхода чувствам. Как вовремя понять, что с любимым что-то не так? Подскажут следующие признаки.

5 признаков, которые помогут понять, что у мужчины депрессия

1. Меняется настроение

Плохое настроение бывает у всех. Каждый с утра может разлить кофе и опоздать на работу. И если здоровый человек нормально реагирует на подобные ситуации, то мужчину в депрессии это выбивает из колеи надолго. Раздражение может затянуться на целый день.

Чтобы не срываться на семью, мужчины начинают держать дистанцию и замыкаться — так они защищают близких от самих себя. Надеются, что за ночь настроение придет в норму, но депрессия еще больше поражает отдельные зоны мозга, которые отвечают за контроль над эмоциями. Не стоит ждать, что все пройдет само собой. Как правило, негативное состояние переносится и на следующий день. И если оно держиться более двух недель — стоит обратиться к врачу.

2. Нарушается сон

Проблемы со сном присутствуют у 90% людей с депрессией — человек хочет спать, но до утра его мучает бессонница. Причина таких проблем кроется в голове. Мозг не отдыхает ночью и гоняет негативные мысли — стресс нарастает. В результате утром он просыпается уставшим и разбитым.

3. Агрессия без повода

Он швыряет вещи, хлопает дверью, громко ставит чашки на стол. Мужчине сложно признаться даже самому себе, что с ним что-то не так. По итогу это состояние перерождается в гнев.

Агрессия — это энергия, направленная на изменения. Мужчина злится, чтобы что-то поменять. Да, все люди иногда ведут себя так, когда им плохо. Но последствия намного хуже, если человек замыкается в себе. Именно так депрессивный эпизод переходит в хроническую фазу.

4. Появляются зависимости

Ключевой симптом депрессии — снижение способности получать удовольствие от того, что раньше приносило радость. Мужчина автоматически выбирает то, что оттягивает его внимание: еда, игры, сериалы и особенно часто алкоголь.

Спиртосодержащий напиток способен только усугубить ситуацию: когда алкоголь попадает в организм, он вызывает слабую эйфорию. Да, на какое-то время это успокаивает и помогает уснуть, но продукты его метаболизма вызывают раздражение и только усиливают тревогу. Постоянное употребление даже небольших доз незаметно перерастает в алкогольную зависимость.

5. Совершаются необдуманные поступки

Когда у мужчины не хватает сил и слов, чтобы описать свои чувства, он совершает необдуманные поступки: играет в азартные игры, превышает скорость, участвует в драках. Через такие поступки проявляется «мужской код».

Таким образом он пытается поменять негативные эмоции на более новые и яркие. В мужчине просыпается забытое чувство из детства, когда всю ответственность несут родители и можно просто «нашкодить» и сбежать. Также для мужской природы очень важна самореализация. Отсутствие веры в себя заставляет ходить его на грани, чтобы найти выход и вновь почувствовать смысл жизни.

Важно понимать, что депрессия не состоит из одного симптома: это комбинация из нескольких причин на протяжении длительного времени. В этот период женщине важно проявить заботу и бережное отношение к партнеру.

Прогулка не меньше 30 минут в день: самый простой способ улучшить настроение;

Попробовать что-то новое: рукопашный бой, ораторское искусство, йога;

Составить список дел, которые приносят удовольствие: когда человек делает то, что нравится, это укрепляет его эмоциональное состояние;

Оставайтесь в контакте: если настроение такое, что никого не хочется видеть, можно писать сообщения;

Выпускать эмоции: покричать в лесу, побоксировать. Если какие-то симптомы вы узнали в своем мужчине, посоветуйте ему элементарные, но эффективные методы:

Что делать с мужской депрессией

Если все предыдущие способы не помогли, то у вашего партнера действительно настоящая депрессия и самостоятельно выйти из нее вряд ли получится. Нарушение психоэмоционального состояния лечится терапией, препаратами и работой с грамотным специалистом. Не стоит брать на себя роль спасателя и вести психологические беседы — просто помогите ему дойти до специалиста. Объясните, что депрессия — это обычная болезнь, и визит к врачу также необходим, как посещение травматолога при сломанной руке.

Лайфхак:

мужчинам тяжело принять факт, что ему нужно идти к психологу или психиатру, а вот невролога они воспринимают легче. Можно начать с консультации этого врача на счет бессонницы. Если у специалиста возникнут подозрения на счет депрессии, он сам направит его к психиатру.