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1 час назад

Психолог Трэверс раскрыл факторы, снижающие женское либидо

Мира Маркина

Психолог Марк Трэверс назвал факторы, которые пагубно влияют на женское либидо. Своим мнением эксперт поделился в авторской колонке для Psychology Today.

Психолог раскрыл факторы, снижающие женское либидо
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде всего на женском либидо негативно сказывается загруженность домашней работой. Как отметил психолог, женщины, которые выполняют большую часть бытовых дел, испытывают к партнеру меньше сексуального влечения, поскольку считают его беспомощным. Эксперт посоветовал мужчинам распределять домашние хлопоты поровну и выполнять свою часть без напоминаний женщины.

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В числе других факторов, которые снижают женское либидо – однообразие в постели. Трэверс рекомендовал мужчинам уделять больше внимания желаниям женщины, спрашивать, что ей нравится в сексе и передавать инициативу партнерше.

К вещам, снижающим сексуальное влечение у женщин, также относятся фильмы 18+. По словам специалиста, такие картины устанавливают нереалистичные стандарты, а также игнорируют женскую точку зрения на сексуальность.

Ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, которые могут повысить женское либидо.

Психология,
18+
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