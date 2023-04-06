7 привычек, которые отталкивают от вас людей

Почему к одним люди тянутся, а другим остается разве что страдать от одиночества? Не спешите винить в этом несправедливость окружающих — возможно, их отталкивают эти ваши пагубные привычки.
Полноценное общение всегда предполагает обмен — как минимум вниманием. Вместо того чтобы задаваться вопросом, что с вами не так, попробуйте проявить участие к другим: кому без труда можно помочь или сделать что-то приятное. Только не в формате одолжения — вас о нем никто не просил. Как бы наивно это ни звучало, делать добрые дела от чистого сердца — самый эффективный способ вывести «холодные» отношения на новый уровень. А зацикленность на себе вкупе с молчаливостью только отпугнет людей.
Ошибиться не страшно, со всеми случаются досадные недоразумения. Куда хуже, когда вы, зная о своей неправоте, пытаетесь переложить вину на других и не способны открыто признать оплошность и сделать выводы. Для любителей скидывать на окружающих свою ответственность у нас плохая новость: никто не хочет становиться козлом отпущения и общаться с человеком, который отрицает очевидное. Поэтому не ждите, что у вас будет много приятелей.
Лучше совсем ничего не обещать, чем пообещать и забыть. Парочка несдержанных обещаний — и доверию конец. Хотите улучшить отношения с людьми? Отнеситесь серьезно к своим обязательствам — даже небольшим. Стать человеком слова несложно: для начала не соглашайтесь делать того, чего делать не собираетесь. Такая стратегия позволит завоевать уважение и доверие окружающих. В противном случае вас ждет репутация болтуна и ненадежного человека, с которым лучше не связываться.
Переписка в Сети не способна заменить время, проведенное вместе в реальном мире. Если вы испытали недостаток общения, внимательнее отнеситесь к приглашениям, даже не самые привлекательные на первый взгляд могут оказаться не такими и страшными. К примеру, на вечеринке не обязательно пить алкоголь, а на пробежке — сразу бежать марафон. Будьте собой и открыто говорите о своих предпочтениях — чаще всего они не мешают хорошо проводить время. А там глядишь, и будет кого позвать развлечься на ваших условиях.
Всем нам хочется, чтобы наши заслуги оценили по достоинству и уделили им должное внимание. При этом всячески подчеркивать свои успехи как минимум нетактично, а как максимум — неуместно, особенно когда речь идет о работе в команде. Если вместо дела каждый будет «рекламировать» собственные достижения, работать станет некогда. Пускай за вас говорят действительно выдающиеся результаты, а не бесконечное хвастовство. Если вы искренне ставите себя выше других, люди это замечают, так что не ждите их расположения.
Хуже отсутствия инициативы только чрезмерная активность. Никому не хочется оказаться в неловком положении. Любое предложение достаточно озвучить один раз — когда люди чего-то хотят, они не тянут с ответом и не ищут причин вас игнорировать. Если вы не готовы услышать отказ и считаете, что настойчивость поможет делу, так недолго до репутации «прилипалы». Вас начнут сторониться, как огня. Ведь все будут знать: стоит с вами заговорить — не отвяжетесь.
Жизненный опыт позволяет вам решить, что хорошо, а что плохо... для вас. Не стоит применять личный стандарт ко всем — наоборот, общаясь со своей противоположностью, вы узнаете куда больше нового, чем от своей полной «копии». Разве важно, ест ли человек мясо или что он пьет на вечеринке? Даже если это морковный сок — общению личные предпочтения не помеха, не судите окружающих. Способность принять и понять чужие особенности принесет вам преданных друзей.