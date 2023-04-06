7 привычек, которые отталкивают от вас людей

Почему к одним люди тянутся, а другим остается разве что страдать от одиночества? Не спешите винить в этом несправедливость окружающих — возможно, их отталкивают эти ваши пагубные привычки.

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Привычка концентрироваться на себе

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Полноценное общение всегда предполагает обмен — как минимум вниманием. Вместо того чтобы задаваться вопросом, что с вами не так, попробуйте проявить участие к другим: кому без труда можно помочь или сделать что-то приятное. Только не в формате одолжения — вас о нем никто не просил. Как бы наивно это ни звучало, делать добрые дела от чистого сердца — самый эффективный способ вывести «холодные» отношения на новый уровень. А зацикленность на себе вкупе с молчаливостью только отпугнет людей.

Привычка избегать ответственности

Ошибиться не страшно, со всеми случаются досадные недоразумения. Куда хуже, когда вы, зная о своей неправоте, пытаетесь переложить вину на других и не способны открыто признать оплошность и сделать выводы. Для любителей скидывать на окружающих свою ответственность у нас плохая новость: никто не хочет становиться козлом отпущения и общаться с человеком, который отрицает очевидное. Поэтому не ждите, что у вас будет много приятелей.

Привычка забывать про обещания

Лучше совсем ничего не обещать, чем пообещать и забыть. Парочка несдержанных обещаний — и доверию конец. Хотите улучшить отношения с людьми? Отнеситесь серьезно к своим обязательствам — даже небольшим. Стать человеком слова несложно: для начала не соглашайтесь делать того, чего делать не собираетесь. Такая стратегия позволит завоевать уважение и доверие окружающих. В противном случае вас ждет репутация болтуна и ненадежного человека, с которым лучше не связываться.

Привычка отказываться от приглашений

Переписка в Сети не способна заменить время, проведенное вместе в реальном мире. Если вы испытали недостаток общения, внимательнее отнеситесь к приглашениям, даже не самые привлекательные на первый взгляд могут оказаться не такими и страшными. К примеру, на вечеринке не обязательно пить алкоголь, а на пробежке — сразу бежать марафон. Будьте собой и открыто говорите о своих предпочтениях — чаще всего они не мешают хорошо проводить время. А там глядишь, и будет кого позвать развлечься на ваших условиях.

Привычка к заносчивости

Всем нам хочется, чтобы наши заслуги оценили по достоинству и уделили им должное внимание. При этом всячески подчеркивать свои успехи как минимум нетактично, а как максимум — неуместно, особенно когда речь идет о работе в команде. Если вместо дела каждый будет «рекламировать» собственные достижения, работать станет некогда. Пускай за вас говорят действительно выдающиеся результаты, а не бесконечное хвастовство. Если вы искренне ставите себя выше других, люди это замечают, так что не ждите их расположения.

Привычка докучать

Хуже отсутствия инициативы только чрезмерная активность. Никому не хочется оказаться в неловком положении. Любое предложение достаточно озвучить один раз — когда люди чего-то хотят, они не тянут с ответом и не ищут причин вас игнорировать. Если вы не готовы услышать отказ и считаете, что настойчивость поможет делу, так недолго до репутации «прилипалы». Вас начнут сторониться, как огня. Ведь все будут знать: стоит с вами заговорить — не отвяжетесь.

Привычка «фильтровать» людей