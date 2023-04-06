Неизменный или гибкий: что такое характер и можно ли его исправить

Принято считать, что характер невозможно изменить. С ним можно только смириться, и если вы (или ваш друг) ворчливый пессимист, то с этим ничего не поделаешь и нужно принимать человека таким, какой он есть. Принятие — это, конечно, прекрасный навык, но вот с характером все не так окончательно. Разбираемся, можно ли его изменить и как это сделать.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Владимир Шляпников – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа

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Что такое характер

В психологии под характером понимается совокупность устойчивых психологических свойств личности, которые определяют характерные для человека поведение и образ мысли. Характер формируется на основе темперамента (совокупности врожденных динамических свойств психики) в процессе воспитания и обучения.

По всей видимости, характер может развиваться на протяжении всей нашей жизни. Тем не менее, психоаналитики отмечают, что в формировании характера решающую роль играет опыт, полученный человеком в детстве. Этот как раз то время, когда формируются базовые отношения человека с миром, например, доверие или недоверие к нему. Как правило, эти отношения нами плохо осознаются, но их влияние на нашу жизнь велико. В частности, недоверие к миру ведет к росту тревоги и желанию избегать трудностей, а доверие к миру, напротив, становится источником веры в себя.

С точки зрения американского психолога Г. Олпорта, характер — это как раз то, что мы можем оценить и измерить в личности.

Как измеряется характер

Чаще всего для измерения характера используются личностные опросники: наборы вопросов или утверждений, которые позволяют определить выраженность у человека тех или иных свойств характера.

Сегодня в психологической науке и практике используются различные личностные опросники, которые позволяют оценить от 2 до 16 и более свойств характера. Какие-то из них, например, Миннесотский многофакторный личностный опросник, чаще используется в клинической практике, а какие-то, например, Шестнадцатифакторный личностный опросник Р. Кеттелла, в профконсультировании.

Часто для изучения характера используются проективные методики, например, рисунок несуществующего животного или тематический апперцептивный тест. Такой подход позволяет оценить свойства характера, который человек по каким-то причинам сам не осознает, например, тревожность или агрессивность.

Тем не менее важно понимать, что все тесты имеют свои погрешности, поэтому к их результатам нужно относится как к рекомендациям, а не как к приговору.

Как изменить характер

Вопреки мнению, что характер — это что-то вечное, мы способны работать над ним, воспитывать и перевоспитывать сами себя. До известной степени человек может развить у себя желаемые качества и компенсировать имеющиеся недостатки. Конечно, эта работа непростая, она требует много времени, и лучше, когда есть помощь со стороны — консультанта, группы поддержки и т. п. Психодиагностические методики тоже могут быть хорошим подспорьем на этом пути, как средство самопознания и фиксации результатов.

Качественная и глубинная работа с характером действительно начинается на консультации со специалистом, но, как и в большинстве случаев, 90% успеха зависят от самостоятельной работы человека. Характер можно и нужно совершенствовать самостоятельно, тренируя его, как различные группы мышц. И начинать стоит с мышления.

Развивайте гибкость мышления

Гибкое мышление увеличивает адаптивность характера, придает ему новые грани. Условно, вы пропускаете весь получаемый опыт через различные фильтры, что дает вам возможность всесторонне оценить происходящие с вами события. А это, в свою очередь, приводит к большему числу сценариев возможного поведения и коммуникации. Например, человек с «мягким характером», который считает наиболее выгодной (или единственной возможной) пассивную позицию, запрещает себе говорить слово «нет», пропускает весь опыт через один и тот же паттерн. Независимо от того, что с ним происходит: конфликт с коллегой, в кафе принесли пережаренный сэндвич или прогноз погоды не совпал с реальными условиями на улице, человек может занять позицию жертвы обстоятельств и расстроиться. Но если этот человек позволит себе гибкость мышления — спросит у коллеги, чем вызвано его недовольство, сообщит персоналу кафе, что блюдо испорчено и попросит заменить, изменит свои планы из-за погоды, это откроет ему больше возможных исходов событий, которые выходят за рамки паттерна: «все плохо, я ничего не могу сделать, пойду грустить».

Отсекайте дезадаптивные установки

Психологические установки играют одну из важнейших ролей в формировании наших паттернов поведения, а значит — и в устройстве характера. Но не все они позволяют нам жить в свое удовольствие. Дезадаптивные установки, например «я должен всегда держать эмоции под контролем, чтобы быть хорошим сотрудником», могут мешать не просто чувствовать себя хорошо, но и просто поддерживать нормальное психоэмоциональное состояние. А часто они даже могут существенно портить отношения с окружающими. Они действуют как якоря, накладывая ограничения на наше поведение, а значит, способствуют «застреванию» характера в условных рамках.

Формируйте новый эмоциональный опыт