Правила жизни европеек, которые никогда не поймут россиянки

Менталитет европейцев сильно отличается от российского и можно назвать много различий между жителями разных стран. Однако те, кто приезжают в Европу, обращают внимание на местных женщин. Многие люди пришли к выводу, что то, как выглядят европейки, сильно отличается от привычных глазу россиянок.

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О правилах жизни европеек — в материале “Рамблера”.

Комфорт в приоритете

Женщины в Европе предпочитают комфорт и удобство в одежде в угоду красоты. Если им не хочется наряжаться, они не будут наносить косметику на лицо. Они позволяют себе выходить на прогулку в трениках, лосинах и толстовках и им не важно, что подумают окружающие.

В России женщины с этим категорически не согласны. Даже для того, чтобы вынести мусор или сходить в соседний магазин, им нужно нанести минимальный легкий макияж и надеть одежду, которая будет выглядеть красиво.

Если лень готовить, можно заказать еду

В Европе женщины и мужчины работают поровну. Процент домохозяек в этих странах гораздо ниже. Поэтому женщины не стараются поразить своих партнеров, детей и родственников кулинарным искусством. Если они сильно устают на работе, они просто заказывают еду, а не готовят ужин на всех членов семьи. Просто европейки проще относятся к выполнению бытовых обязанностей.

Отказ от ванной