Психиатр объяснил потребность ставить тапочки ровно

«Мы все акцентуанты, у всех нас есть характерологические особенности. Желание исправить ошибки собеседника называется эпилептоидностью. В этой связи можно упомянуть и прочие ассоциации – необходимость поставить домашние тапочки параллельно обувной полке, ручку положить параллельно компьютеру и так далее. Соответственно, и орфографическую ошибку таким людям необходимо срочно исправить, несмотря на то, о чем идет речь в сообщении», – сказал Полторак.

Человека, обладающего эпилептоидностью, трудно скорректировать, сбить с заданного им себе пути. С таким человеком бывает проблематично общаться, но такая особенность его характера может оказаться мощным ресурсом в какой-либо деятельности.

«Есть занятия, для которых эпилептоидные личности отлично подходят. Это такие области деятельности, где нужна тщательность, четкое следование порядку, алгоритму. Точно не креативные специальности», – считает психиатр.

Ранее эксперт по коммуникациям Павел Шашлов рассказал, что навязчивая и чрезмерная забота может быть проявлением одной из форм манипуляции. По его словам, люди, ставшие объектом такой «заботы», часто перестраивают свою жизнь, отказываются от многих важных для себя вещей, чтобы не расстраивать близких.