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1 час назад

Психолог Зберовский объяснил, почему знаменитости фотошопят внешность своих детей

Слово и Дело

Психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский объяснил, почему некоторые знаменитости не гнушаются фотошопом и наложений фильтров на фотографии собственных наследников.

Психолог объяснил, почему звезды фотошопят внешность своих детей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам специалиста, звездным матерям важно приукрашивать внешность детей, поскольку они воспринимают их как часть своего публичного имиджа.

Он отметил, что наследники для них являются таким же ресурсом для продвижения и успеха. «В этом плане все звезды меряются между собой не только размерами своих гонораров, но еще и успехами своих детей, поэтому идет такая незримая борьба», – объяснил он в беседе с iReactor.

Также Зберовский предупредил любителей чрезмерного фотошопа не раздувать самооценку ребенка, поскольку у него может развиться мания величия, из-за чего наследнику будет довольно сложно найти друзей.

Психология,
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