Психолог объяснил, почему звезды фотошопят внешность своих детей

Он отметил, что наследники для них являются таким же ресурсом для продвижения и успеха. «В этом плане все звезды меряются между собой не только размерами своих гонораров, но еще и успехами своих детей, поэтому идет такая незримая борьба», – объяснил он в беседе с iReactor.