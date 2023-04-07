Как выбрать цветы для для мамы, сестры или подруги

Цветы – универсальный подарок, который подходит практически для каждого случая. Они помогают выразить чувства, привнести в жизнь яркость, красоту, уйти от повседневности. Однако, как выбрать нужные и правильно растолковать ваш посыл?

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Кто-то любит розы, кто-то – тюльпаны, а кто-то предпочитает необычные экстравагантные или неординарные варианты. Например, искуственно-созданные, окрашенные в черный или в «радужный» бутоны. Изучив предпочтения каждого человека, можно найти идеальный букет. В этой статье мы рассмотрим, как правильно выбрать цветы для конкретного человека. Например, для мамы, сестры или подруги.

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Для мамы

Мама – самый близкий человек в жизни каждого из нас. Выбирая цветы для нее, нужно учесть ее индивидуальные предпочтения, возраст, образ жизни и роль, которую она играет в вашей жизни. Для мамы подойдут яркие цветы, символизирующие любовь и благодарность. Одним из популярных выборов являются розы. Красная роза символизирует любовь, белая – чистоту, а розовая – признание в любви. Кроме того, мамам может понравиться экзотические цветы, например, гиацинты или ирисы. Не стоит забывать и про более «домашний, уютный» вариант: милые горшочки с фиалками, орхидеями и каланхое!

Для сестры

Сестра – это близкий друг, союзник и соратник. Не стоит забывать, что у цветы должны отражать характер или интересы девушки, женщины. Оптимальный вариант – выбрать цветы, которые соответствуют ее личности. Допустим, ваша сестра активна и энергична. Какой букет можно собрать именно для нее? Давайте остановим свое внимание на «жизнерадостном» варианте. Ирисы, лилии или герберы. Если же девушка более спокойная, утонченная, скромная, романтичная… прибегнем к классике и соберем для нее чудесные розы или нежные тюльпаны. Варианты бюджетных, шикарных, традиционных и самых необычных букетов, к слову, можете посмотреть на сайте «101 роза».

Для подруги

Подруга – это семья, которую мы выбираем сами. Если вы хотите угодить подруге, обязательно вспомните, чем именно она дорожит в подарках? Хороший совет – возьмите букет из тюльпанов. Это классические цветы, символизирующие верность и дружбу. Они укажут на то, как сильно вы цените ее присутствие в вашей жизни. Кроме тюльпанов, можно выбрать нежный букет из ромашек или маков, который подойдет для мечтательных юных девушек. Для дам постарше – настоятельно рекомендуем хризантемы.

Для коллег

Что же делать, если вам нужно подарить подарок коллеге, которую вы не слишком близко знаете? Здесь стоит ориентироваться на основные правила этикета. Оптимальным вариантом являются более строгие цветы, например, лилии или астры. Нежные цветы, вроде роз или гербер, также могут быть подходящим вариантом, но только в том случае, если с коллегой у вас уже сложились теплые и доверительные отношения.

Универсальные советы по выбору цветов

Изучите предпочтения человека. При выборе цветов нужно учитывать вкус и желания человека, которому вы их дарите.

Учитывайте возраст. Здесь очень важно почувствовать «атмосферу» и настроения разных людей.

Колористика: выбирайте цветы в зависимости от случая. Например, на свадьбу лучше выбрать белые цветы, а на День рождения – яркие и красочные. Помните о том, что каждый оттенок и каждый тип цветов символизирует что-то свое. Старайтесь не дарить цветы, которые могут вызвать неприятные ассоциации у человека.

Обратите внимание на упаковку. Красивая упаковка придаст солидности вашему подарку и дополнительно украсит его.

В заключение