Как на самом деле на мужчин действует женский смех

Наука подходит к изучению смеха со всей серьезностью. Занятное исследование провел психолог Университета штата Джорджия Майкл Оурен. Целевой группе из 28 человек были показано полсотни роликов разного уровня комичности. После просмотра респондентов попросили объяснить свою реакцию на увиденное.

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Результаты оказались ожидаемыми: люди искренне смеялись над одними и теми же роликами, скучные же видеофрагменты вызывали у испытуемых сдержанный и неискренний смех. Это же исследование позволило выявить механику искреннего смеха. Оказалось, что человек не может искренне смеяться с закрытым ртом. Просмотр наименее комичных роликов сопровождался смехом с закрытым ртом и сжатыми губами. Вывод: если хотите продемонстрировать искренность - смейтесь с открытым ртом, но не перебарщивайте - излишне открытый рот может говорить о невоспитанности.

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Особого внимания заслуживают исследования американских ученых, которые доказали, что наиболее заразительным является женский смех. Джоанна Бачоровски из Университета Корнелла и уже знакомый нам Майкл Оурен провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что женский смех не только является самым заразительным, но и может расцениваться как средство социальной адаптации. Бачаровски и Оурен характеризуют женский мелодичный смех как естественное средство в борьбе за выживание, он издревле используется женщинами в ситуациях, связанных с опасностью и потенциальной угрозой. Майл Оурен так прокомментировал результаты своего исследования: «Это не есть признак слабости женщины; это следует понимать как мощное оружие, сильно действующее на чувства мужчины». Интересно также, что женщины, которые смеются «некрасиво» вызывают большую антипатию, чем не умеющие «красиво» смеяться мужчины. Женский смех, вызывающий наибольшую эмпатию в обществе, характеризуется исследователями как смех, при котором голосовые связки производят звуки «ха-ха».

Все мы знаем, что смех продлевает жизнь, но не все знают, что существует даже отдельная отрасль медицины, называемая гелотологией. Во время смеха в организме человека снижается уровень стрессовых гормонов адреналина и кортизола, а количество гормона удовольствия - эндорфина - увеличивается. Кроме этого, смех обладает анестизирующим действием. Конечно, операционный наркоз смех пока заменить не может, но лечение смехом является признанной частью терапии в ведущих клиниках мира. Особенно «смешными» больницами являются больницы в Израиле, где уже несколько лет практикуется лечебная клоунада. Волонтеры, желающие лечить смехом, проходят специальное обучение и успешно работают во всех стационарных больницах Израиля. Также необходимо сказать о так называемой Каула-йоге или йоге смеха. В её основе лежит методика коллективного смеха и дыхательных упражнений. Её разработал в 1995 году индийский врач Мадан Катарья. Каула-йога, которая позволяет людям смеяться на протяжении двадцати минут «без причины», делает людей более стрессоустойчивыми, миролюбивыми и в целом здоровыми. Во время смеха человек потребляет больше кислорода, у него нормализуется артериальное давление. В общем и целом - смейтесь на здоровье!