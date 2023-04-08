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50 минут назад

«Он пришел ко мне домой»: что делать, если у вас появился сталкер

Даша Краснова

Если вы смотрели сериал «Ты», то точно представляете, кто такой сталкер. Под сталкингом мы понимаем нежелательное внимание к человеку. Часто сталкинг называют формой запугивания и домогательства, когда человек постоянно звонит по телефону, шлет нежелательные подарки, взламывает социальные сети и всячески портит жизнь, чтобы добиться внимания от своего объекта.

«Он пришел ко мне домой»: что делать, если у вас появился сталкер
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

В развитых странах есть соответствующее законодательство, а именно запрет на приближение. Например, в Великобритании для квалификации поведения как сталкинга достаточно двух инцидентов при условии, что сталкеру известно о нежелательности его действий. То есть достаточно два раза позвонить по телефону. В России закона против сталкинга нет, но сам феномен существует. Что же делать?

С психиатром и психотерапевтом Кристо ван Меером мы обсудили самые распространённые виды сталкеров, их мотивы и то, насколько они действительно могут причинить человеку вред.

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В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Кристо ван Меер

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

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