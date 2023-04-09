Как отличить «душнилу» от требовательного профессионала

По данным опроса, проведенного крупным интернет-сервисом по поиску работы, 68 процентов россиян сталкивались с жестким отношением со стороны начальства. Но еще болезненнее, как оказалось, они воспринимают... требовательность! Не желая разбираться, обоснованна она или нет, обиженные выдают «диагноз» тому, кто предъявляет им претензии: «Душный человек!» Но не стоит путаться в понятиях. Душные — это одно, а требовательные — другое. Разберемся, в чем разница.

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Конечно, хорошо, когда тебя не трогают, не изматывают замечаниями, не предъявляют претензий к сделанной работе, а только восторгаются — как же ты хорош! Но так не бывает. И тебя «достают». И всех «достающих» мы готовы «чесать под одну гребенку», ставя им жесткий диагноз: «душные» люди, или, в народе, «душнилы». Но ведь есть «душнилы», а есть — требовательные профессионалы, тоже «пристающие». И гневная реакция на них — это результат нежелания что-либо менять в себе, лени и пофигизме.

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Раньше определение «душный» в отношении людей не использовали. А ведь язык наш не был беден… Так почему же? Большинство психологов сходятся во мнении, что, с одной стороны, само появление душных людей — «подарок» относительно недавнего времени, а с другой — такое восприятие кого бы то ни было — результат болезненной зацикленности современных людей на себе.

— «Душный» человек, или, как еще говорят, «душнила», — понятие, возникшее в 2010-х годах. С тех же пор используется глагол «душнить», — поясняет когнитивно-поведенческий терапевт Дарья Яушева. — Эта фраза хоть и не синоним, но близка по значению ярлыку «белое пальто» (так говорят о людях, которые всячески пытаются возвыситься, «все вокруг — в чем попало, а я — в белом». — «ВМ»). Обычно «душными» называют людей, от пребывания которых в пространстве будто перестает хватать воздуха и хочется покинуть его, тех, кто занимается нравоучениями и делает это навязчиво, педантично, а кому-то может показаться, что и с агрессией.

Но вот что любопытно. На самом деле, объясняет Дарья, слово «душный», как и любой другой ярлык, больше говорит о том, кто его использует, нежели о том, про кого так говорят!

— Навешивание ярлыков — это обесценивание личности, нежелание вести разговор по существу. Вот уж где действительно скрыта агрессия! Да, действительно встречаются люди, которые бесконечно поправляют других, считая, что только их мнение верно, а противоположное — нет, стремящиеся управлять другими: они будут указывать мойщику стекол на разводы, официанту — на то, что вустерский соус должен иметь другой оттенок. Это те, кому всегда есть к чему придраться. Но может быть масса причин, объясняющих такое поведение.

И первое объяснение, рассказывает Дарья, это повышенная тревожность.

— Человек с нарушенным базовым чувством безопасности стремится контролировать все вокруг, как будто если этого не будет, то случится что-то страшное. Иррациональная идея, да? Но, уверяю вас, не для человека с тревожностью. Второе — это может быть расстройство аутистического спектра. Люди с таким диагнозом общаются обстоятельно, не понимают сарказм и юмор, им сложно воспринимать абстрактные понятия. Они могут фиксироваться, «застревать» на чем-то и действительно не понимать, что нарушают чужие границы. Третье — это может быть проявление нарциссического расстройства личности (НРЛ) — стремление самоутвердиться, выглядеть умнее, чем другие. Нет, самым умным! Лучший, превосходный — это те степени, с которыми готов соглашаться человек с НРЛ — в отношении себя. А четвертая возможная причина — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — состояние, при котором человека могут переполнять мысли, эмоции, и он попросту не может синхронизироваться с собеседником, вовремя притормозить.

При этом «душность», объясняет Яушева, не всегда признак личностного расстройства:

— Иногда «душным» могут счесть человека, который действительно глубоко разбирается в теме, увлечен ею больше, чем его собеседники.

— Но нам не нравится, когда кто-то больше нас знает и умеет, — вторит Дарье Яушевой психолог Владимир Ковалев. — Нам проще обвинить человека в «душности», чем признать, что виновны в конфликте сами — тем, что не доделали как надо работу, не выполнили те или иные требования, были небрежны и так далее. Моя коллега права: повешенный вами ярлык в большей степени ваша характеристика, а не того, кого вы заклеймили! Потому что очень часто это камуфлирует ваше скрытое сопротивление высоким требованиям со стороны профи.

Нейропсихолог Наталья Каурова, четко выделяя категорию «душных» людей в отдельную, уверена, что этот «продукт современного общества» глубинно объясняется нарциссизмом.

— Мы живем в век нарциссизма и культуры стыда, для которых характерно симбиотическое слияние — при наличии сильного расщепления между грандиозностью и ничтожностью. Стыд — базовая эмоция человека, одно из древнейших чувств, которые испытали еще Адам и Ева, вкусив плод с древа познания, увидев свою наготу. Эта метафора, скрывающая тень нарцисса — глубокий стыд, серость, обыденность и пустоту.

У нарциссической психики есть свои особенности, объясняет Наталья Каурова. По ее мнению, нарциссизм и нарциссическая защита стали частью культуры, которая поощряет и воспитывает определенное поведение.

— За этим сложно разглядеть наготу в новом платье короля. А сам король вынужден скрывать за фантазиями своего «ложного я» стыд и страх разоблачения и критики его хрупкой «наготы», — объясняет Наталья. — И ведь, заметьте, вокруг все больше «голых королей», которые предпочитают смотреть в свои «нарциссические зеркала», которые они находят сегодня в тех же гаджетах. Это позволяет вытеснять в бессознательное неудобные, невыносимые чувства — страх, стыд, агрессию, то есть те чувства, что не признаваемы в обществе и не соответствуют идеализированному образу «я» нарциссически организованной личности.

При чем тут гаджеты, спросите вы? Ну как же. Придуманный красавец или красавица в виртуальном мире начинают верить в свою исключительность. Но реальность этого не принимает...

— Опасность ситуации в том, что нездоровые амбиции, возникающие на фоне нарциссизма, не позволяют окружению нарцисса строить с ним глубокие отношения, — объясняет психолог. — Высокомерие и неспособность к сопереживанию, при которых близость и открытость кажутся недопустимыми, приводят к тому, что из нарциссов вырастают создания, которых мы называем «вечными детьми». Они вступают в отношения, не приносящие удовлетворения. Да и как может быть иначе? Нарцисс хочет одного: быть в круге света, постоянно чувствовать себя желанным, уважаемым и любимым другими. Никакой эмпатии к другим он при этом не проявляет, а вот жажду эксплуатировать других эмоционально — очень даже… Что же остается другому человеку? Пустота… Но для нарцисса нет ничего другого. Он во всем видит только себя, свое отражение — точно так, как было в мифе о красивом бессердечном юноше по имени Нарцисс, проклятом богиней Немезидой. Нарцисс влюбился в собственное отражение в воде и так и не смог понять, что влюблен в свой образ, — напоминает Наталья. — Он был настолько пленен им, что остальное просто перестало для него существовать. Но он так и не смог получить то, чего так желал, удовлетворить свою страсть. В пустом сердце может отразиться лишь пустота…

Все сказанное верно, замечает психолог Владимир Ковалев, нарциссизм — болезнь многих, и «душных» — в том числе. Но глобально — проблема не в этом:

— «Душность», подмеченная в других, — это очень удобное определение для того, чтобы оправдать свое нежелание меняться, становиться лучше, совершенствоваться.

Заметьте, продолжает психолог, кто чаще пользуется этим термином?

— Как правило, термин этот использует молодежь, — замечает Владимир Ковалев. — Услышав это, мы представляем себе определенный и явно неприятный тип человека. Но стоит начать разбираться, и окажется, что «душной», например, не слишком усердные ученики прозвали «математичку», всего лишь требующую выполнения домашней работы в срок! Или такого определения удостоилась учительница литературы, «зачем-то» заставляющая учить наизусть стихи классиков. А еще такое могут залепить даже про собственную маму, которая снова и снова требует убрать кровать, навести порядок, почистить зубы, в конце концов.

Да, «душные люди», уверяет Ковалев, это не всегда, но часто — укол нашей совести.

— Да, не слишком часто встречающиеся «душнилы» — это самоуверенные нахалы, — рассказывает Владимир Ковалев. — Как правило, их «душность» заключается в убежденности в том, что абсолютно в любом вопросе они разбираются лучше вашего. Борьба с ними проста: уходите от общения и избежите раздражения.

Но ведь есть те, кого к «душнилам» отнесли несправедливо.

— Есть люди, которые осознанно противостоят поверхностному восприятию мира. Они могут, например, «достать» вас лишь потому, что требуют серьезного отношения к работе, не приемлют халтуры и наплевательского отношения к делу, требуют исполнения любых заданий по самому высшему уровню, — поясняет Ковалев. — С такими людьми трудно общаться не потому, что они «душат», а потому что это вы хотели проскочить «между струйками».

...В соответствии со сказанным выстраивание схемы отношений между вами и «душными» людьми начинается с объективного оценивания ситуации: почему вы позволяете себе называть того или иного человека «душным».

— Да, наше время породило особый тип людей, имеющих условное представление об этике общения и межличностных границах, — объясняет Владимир Ковалев. — Наглость, вседозволенность, попытка доминировать — характерная черта «душных» людей такого типа. Единственный способ грамотно выстроить отношения с ними — четко обозначить границы в отношениях. Отношение же к другим людям надо формировать, начиная с честной оценки самого себя. Вы называете душным человеком того, кто пытается заставить вас работать, понял, что вы, простите, приспособленец и хитрец, а то и просто лентяй?

— Если речь идет о нарциссической личности, то действует на таких пациентов только профессиональная помощь, — уверена нейропсихолог Наталья Каурова. — Специалист способен помочь такому человеку замечать в себе то, что он проецирует на других, но не желает чувствовать и принимать в себе. Проживание различных ситуаций в безопасной среде кабинета аналитика скорректирует острые поведенческие углы и поможет сформироваться здоровому нарциссизму, проявляющемуся в жизнестойкости и творческом потенциале.

Каурова предупреждает: нарциссическая стадия развития выпадает на период от 1,5 до 3 лет.

— На этой стадии появляется пространство между ребенком и значимым взрослым, позволяющее зародиться способности к рефлексии. Родительское отзеркаливание в данном периоде позволяет пережить стадию идеализации значимого взрослого и развить здоровый нарциссизм, — объясняет Наталья. — Если взаимодействие между родителем и ребенком в этот период не находит хорошей эмпатичной поддержки, развитие внутрипсихического пространства затрудняется и вместо крепкого рефлексивного сознания формируется внутренняя пустота. Так что будьте внимательны к детям!

— Не знаю, должны ли мы мириться с «душнилами», — рассуждает Дарья Яушева. — Иногда, думаю, имеет смысл жестко поставить границы. В иных случаях — отнестись к происходящему с пониманием и усвоить, что это качество, которым человеку сложно управлять. Каким же будет итог? Скажем так: в чем-то неожиданным. Сталкиваясь с «душными» людьми, не спешите «выкатывать» приговор им: может статься, все дело в вас самих.

10 признаков профессионала Четко формулирует претензии.

Аргументирован в рассуждениях.

Помнит обо всех сделанных замечаниях, поскольку они были сделаны под влиянием знаний, а не эмоций.

Признает таланты и способности других.

Способен признать свои ошибки.

Уважает мнение других профессионалов.

Окружающие, в свою очередь:

Ощущают, что этим человеком руководят благие намерения.

Объективно понимают, что перед ними знающий человек.

Выполнив все его требования, признают, что стало лучше.

Не испытывают ужаса от перспективы дальнейшего общения с этим человеком.

10 признаков «душнилы» Часто чрезмерно навязчив.

Старается быть в центре внимания.

Не обладает состраданием, завистлив.

Легко обесценивает старания других.

Не имеет авторитетов.

Занят поиском недоброжелателей.

Отвергает чужие советы.

Манипулятор, эмоционально не устойчив.

«Переворачивает» ситуации в свою пользу.

Регулярно занят поиском виноватых.

Требовательных сегодня не слишком любят

Мария Николаева, философ и востоковед, автор научных и популярных книг:

— Когда люди называют кого-то «душнилой», они в первую очередь стремятся подчеркнуть собственное состояние от общения с этим человеком, сравнимое с пребыванием в душной комнате. Никакой объективности в этом нет, но есть оценка личного восприятия данного конкретного человека: он — душный. Заметим, это определение очень субъективно, ведь один воспримет данного человека как «душнилу», а другой — вовсе нет. Да и слушаем мы собеседников по-разному: тот, кто покажется скучным одному, для другого человека может быть интересен.

Опишу один эпизод — в тему. Как-то в одной соцсети был опубликован текст без указания авторства. Одна женщина стала требовать восстановления несправедливости или удаления плагиата. Так в итоге и возник тягомотный, «душный» спор о том, как поступить правильно. В итоге виновница сначала доказывала, что в интернете все тексты — общие, но потом исправила свою ошибку, а дама, высказавшая претензии, тоже вдруг признала себя «душнилой». А ведь, казалось бы, она всего лишь требовала восстановления справедливости! Как же так, при чем тут «душность»?

К чему вспомнился этот эпизод? Да просто на этом примере видно, что иной раз прослыть «душнилой» может просто умный и справедливый человек, если он чрезмерно настойчив в доказательстве своей правоты. В этом и проявляется субъективность в определении «душности».

Ну а на уровне бытовой жизни «душнилой» могут назвать и счастливого влюбленного, восторженно рассказывающего всем подряд об избраннице или жене.