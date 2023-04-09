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1 час назад

Психолог рассказала, как пережить развод родителей взрослому человеку

Секрет Фирмы

Психолог рассказала, как пережить развод родителей взрослому человеку. Иногда даже для взрослых людей отношения родителей являются эталоном. Но внезапно они разводятся и это становится болезненным ударом для их выросших детей. Ведь так или иначе, но родители навсегда остаются примером, опорой и источником советов. Очень важно не стать заменой ушедшего супруга одному из своих родителей.

Как пережить развод родителей взрослому человеку
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В этом случае кандидат психологических наук Татьяна Попова советует не пытаться самостоятельно «склеить» разваливающийся брак, а найти психолога. Только специалист по таким ситуациям сможем помочь супругам. Также не стоит занимать чью-либо сторону в разрастающемся конфликте.

Кроме этого, надо пресекать попытки манипулировать или вовлечь в конфликт на одну из сторон. Стоит сразу же чётко определить, в каком формате и объёме будет оказываться родителям помощь. Не стоит пытаться стать заменой супруга.

Родителям можно и нужно оказывать поддержку, но не стоит забывать и о себе.

Ранее психологи рассказали, как подготовить ребёнка к рождению братика или сестрёнки.

Психология,Татьяна Попова,
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