Психолог рассказала, как пережить развод родителей взрослому человеку. Иногда даже для взрослых людей отношения родителей являются эталоном. Но внезапно они разводятся и это становится болезненным ударом для их выросших детей. Ведь так или иначе, но родители навсегда остаются примером, опорой и источником советов. Очень важно не стать заменой ушедшего супруга одному из своих родителей.

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В этом случае кандидат психологических наук Татьяна Попова советует не пытаться самостоятельно «склеить» разваливающийся брак, а найти психолога. Только специалист по таким ситуациям сможем помочь супругам. Также не стоит занимать чью-либо сторону в разрастающемся конфликте.

Кроме этого, надо пресекать попытки манипулировать или вовлечь в конфликт на одну из сторон. Стоит сразу же чётко определить, в каком формате и объёме будет оказываться родителям помощь. Не стоит пытаться стать заменой супруга.

Родителям можно и нужно оказывать поддержку, но не стоит забывать и о себе.