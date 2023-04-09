Черта личности, которая делает лицо более привлекательным

Психологи из Университета Ниигата в Японии установили, что лица людей, которые воспринимаются как более честные, выглядят привлекательнее. Исследование было опубликовано в PLOS One.

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Привлекательность играет важную роль в жизни человека. Однако восприятие привлекательности лица основано не только на физических особенностях, на него также влияют, например, выражение лица, запах или настроение. Личностные качества также оказывают влияние на привлекательность.

Исследователи провели ряд экспериментов. В одном из них приняли участие 480 студентов, которые оценили 16 мужчин и женщин на фото с нейтральным или слегка улыбающимся выражением лица. Участники также отметили, выглядел ли человек с изображения честным или нет.