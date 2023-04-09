Исследователи узнали, какие женщины склонны к незащищенному сексу

Исследователи из Каролинского университета определили, что небезопасный секс в основном допускают женщины, которые склонны к самообъективации. Соответствующая публикация появилась в журнале Archives of Sexual Behavior.

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Сексуальной объективацией называют демонстрацию и восприятие женского тела или отдельных его частей без связи с человеческими качествами. При таком подходе на женщину смотрят только как на объект сексуального желания. Поскольку объективация часто встречается в медиа, женщины начинают воспринимать самих себя через призмы таких взглядов, сравнивают свое тело с другими и стремятся соответствовать навязанным идеалам. Все это становится причиной повышенного самоконтроля и различных психологических проблем.

В исследовании участвовали 283 студентки. Они предоставили сведения о специфике своей интимной жизни за последние полгода и заполнили анкеты, которые позволили ученым сделать выводы об уровне самообъективации девушек. Далее студенткам предложили выбрать потенциальных сексуальных партнеров по фото и ответить, готовы ли они применять презерватив во время сексуального контакта.

Женщины с повышенным уровнем самообъективации чаще выражали готовность заняться сексом без защиты. По словам исследователей, такое следствие распространенности сексуальной объективации женщин в медиа повышает риск распространения венерических болезней.