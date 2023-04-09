Психолог объяснил природу страха перед новизной

Психолог Долгов: страх перед новым связан с неуверенностью в своих способностях принимать решения. Обращение к прошлому, несомненно, полезно. Это и воспоминания, и опыт, и выводы как-никак. Но всегда есть риск «застрять» в прожитых событиях и бояться всего нового. Но всё же прошлое нужно оставлять позади и начинать жить настоящим, чтобы не профукать новые ценные моменты. Как же это сделать? Есть несколько способов.

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Единственное время, в котором человек может находиться физически, что-либо делать, менять и меняться, решать, выбирать, — это настоящее. Прошлое нужно уметь вовремя отпускать, отметил клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук Денис Долгов.

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«Иногда здоровый консерватизм может быть полезен. Не стоит очертя голову крушить устоявшийся порядок вещей, но чаще страх перед изменениями здорово тормозит нас в развитии, снижает качество жизни», — отметил эксперт.

А для того, чтобы преодолеть этот страх и отпустить прошлое, можно попробовать сделать несколько шагов

Разберитесь в своих страхах

Прежде чем начать работать над преодолением страха перед изменениями, нужно разобраться в том, что именно вызывает этот страх. Это может быть страх потерять контроль, страх неизвестности или страх провала. Как только вы поймёте и примете этот фактор, который заставляет вас бояться, то осознаете, как справиться с этой проблемой.

Привыкайте к новым ситуациям

Чем чаще вы сталкиваетесь с новыми ситуациями, тем проще будет привыкнуть к изменениям. Можно начинать с мелочей: например, сходить в новый ресторан, записаться в спортивный клуб или заняться новым хобби — рисованием, танцами, лепкой из глины. То, что разбавит вашу рутину.

Не бойтесь решений

Часто страх перед изменениями связан с неуверенностью в способностях принимать решения. Тут тоже не стоит лезть на амбразуру и можно начать с малых изменений. Начните с простецких заданий и постепенно увеличивайте сложность задач. Можете ещё составить списки преимуществ и недостатков в каждой ситуации.

Изучите свой опыт

Часто страх перед изменениями связан с травматическим опытом в прошлом. Нужно разобраться в том, что именно вызвало чувство страха в первый раз. И с этой точки отсчёта можно начинать анализировать, как тогда вы справились с этой ситуацией. Этот опыт и поможет вам в том, чтобы научиться лучше давать отпор своему страху в будущем.

Запаситесь поддержкой близких

Проговорите с близкими свои опасения. Они могут помочь вам понять, что вы не одни, и поддержать в трудный момент. В сложный момент лучше не оставаться в одиночестве — так вы убережёте себя от стресса и беспочвенных переживаний.

Смотрите на изменения как на возможность для роста и развития

Часто страх перед изменениями связан с тем, что мы боимся потерять то, что есть. Та самая пресловутая стабильность. Такая серая, но такая надёжная. Но если смотреть на изменения как на возможность для роста и развития, то страх может уйти на второй план.