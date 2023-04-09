Исследование: мужчины лучше различают эмоции на смайликах

Итальянские учёные обнаружили, что мужчины лучше различают эмоции, которые передаются с помощью смайликов или эмодзи, чем выражения лиц. Женщины же наоборот лучше воспринимают эмоции на реальных фотографиях людей.

Для эксперимента исследователи попросили 96 студентов быстро оценить фотографии мужчин и женщин с разными эмоциями на лицах. Затем они предложили им сделать то же самое с изображениями смайликов. Оказалось, что мужчины гораздо точнее определяли эмоции на смайликах, особенно негативные, такие как гнев, печаль или отвращение.