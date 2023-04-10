$79.50+0.1487.10+0.37
29 минут назад

Раскрыта связь между характером девушки и формой ее ногтей

Lenta.ru

Мастер маникюра Алекс Конрад из США раскрыла связь характера девушки и формы ее ногтей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Раскрыта связь между характером девушки и формой ее ногтей
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам эксперта, миндалевидные ногти предпочитают милые, а квадратные — осторожные клиентки.

«Если просишь квадратные ногти с закругленными углами, ты бабушка. Не разговаривай со мной», — заявила американка.

Кроме того, специалистка отметила, что «стилеты» выбирают обладательницы стервозных черт личности. При этом она уточнила, что ей нравятся круглые ногти, если они короткие. В то же время Конрад порекомендовала сменить стиль тем, кто делает форму «гроб».

Психолог в сфере моды Эмма Кенни раскрыла связь между нижним бельем девушки и ее характером. Так, обладательницы трусов модели бразилиана беззаботны и уверены в себе, а шортов — спонтанны и готовы к различным испытаниям. В то же время стринги выбирают любительницы приключений.

Психология,Эмма Кенни,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий