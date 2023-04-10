Раскрыта связь между характером девушки и формой ее ногтей

Мастер маникюра Алекс Конрад из США раскрыла связь характера девушки и формы ее ногтей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По словам эксперта, миндалевидные ногти предпочитают милые, а квадратные — осторожные клиентки.

«Если просишь квадратные ногти с закругленными углами, ты бабушка. Не разговаривай со мной», — заявила американка.

Кроме того, специалистка отметила, что «стилеты» выбирают обладательницы стервозных черт личности. При этом она уточнила, что ей нравятся круглые ногти, если они короткие. В то же время Конрад порекомендовала сменить стиль тем, кто делает форму «гроб».