Как снизить стресс при карьерном переходе: 10 шагов

Карьерный переход сопровождается стрессом. И для того, чтобы его снизить и сделать процесс наиболее безопасным для себя, важно подготовиться и найти внутреннюю опору. В 10 пунктах рассказываем, как это сделать.

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Определите мотивацию перехода

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Начните с вопроса, почему вы хотите уйти с текущей работы. Вам не подходит должность, варианты дальнейшего развития, культура компании, может быть, сама деятельность больше не соответствует вашим целям? Думая над этим, вы также можете понять, что для вас ценно в работе в целом, а что вы принять не готовы. Можно разделить условный лист на две части и в одной написать то, что вам нравится в текущей работе, а что мотивирует вас на то, чтобы ее сменить.

Представьте свой будущий путь

Сложно планировать на долгосрочную перспективу, но полезно иметь мысленный образ той жизни, которую вы хотите построить в ближайшее время. «Работа — это часть жизни. Попытайтесь визуализировать, где вы хотите жить, с каким человеком вы хотите сотрудничать (или хотите ли вы вообще иметь партнера) и как вы хотите проводить свое время каждый день», — советует автор Harvard Business Review, карьерный эксперт, генеральный директор Network Capital и директор по маркетингу Уткарш Амитабх. Отталкиваясь от такой общей картинки, можно постепенно конкретизировать и составить список критериев той работы, которую вы хотите иметь.

Уткарш дал еще один совет: «Напишите свою будущую автобиографию. Перед уходом из Microsoft я написал что-то подобное. Я размышлял о том, какими будут определяющие события на этом пути. Я намеренно описал (очень подробно), чем я хотел, чтобы меня запомнили, и как я проводил свое время. В конце концов, как вы проводите свое время, тем вы и становитесь. Проведение этого мысленного эксперимента помогло мне лучше понять, что для меня важнее всего и почему»

Также для того, чтобы принять решение, можно ответить на следующие вопросы: Какова моя конечная цель?

Если я буду продолжать делать то, что делаю сегодня, смогу ли я приблизиться к цели?

Будет ли мой 80-летний я больше или меньше сожалеть о своем нынешнем выборе?

Определите конкретные шаги

После этого запишите шаги, которые вам нужно будет предпринять, чтобы приблизиться к желаемому. Также подумайте, с какими трудностями вы можете столкнуться и как их можно преодолеть. Так, уже будучи на пути к своей цели, вы будете более подготовлены.

Проведите самооценку

В этом может помочь в метод «четырех чемоданов», предложенный Еленой Резановой в книге «Это норм». В первом чемодане находится то, что связано с нынешней работой: знание конкретного функционала, инструментов, продуктов и процессов, связанных с текущей работой, понимание политики компании. Во втором чемодане — отраслевые навыки: сфера в целом (например, финансы, логистика, образование, информационные технологии). В третьем — универсальные навыки: переговоры, управление проектами и людьми, умение писать, выступать, запускать продукт, рассчитывать бизнес-модель и т. д. В четвертом — ваш подход к задачам, стиль коммуникации, способ генерировать идеи и находить выходы из проблемных ситуаций. Поняв, чем вы обладаете, вы ощутите фундамент, на котором можно возводить что-то новое.

Проведите «ребрендинг» себя

Прежде чем вы начнете отправлять резюме, вам может потребоваться личный ребрендинг. Обновите резюме, профили в социальных сетях, чтобы создать личный бренд, привлекательный для потенциальных работодателей и потенциально отвечающий их запросам.

Взгляните на различные области, в которых вы добились успеха в своей академической и профессиональной карьере. В зависимости от вашего опыта, ваши успехи могли быть достигнуты в роли волонтера, профессионального опыта работы. Внимание к этим деталям поможет вам определить, что вас интересует, а также то, как вы могли бы выделить их в резюме для новой карьеры.

Проведите интервью со специалистами интересующей вас сферы

Вы можете найти через знакомых или место, где вы учились, тех, кто работает на интересующих вас должностях и в привлекательных для вас сферах. Так вы сможете чуть лучше узнать, что от вас будут ожидать на работе.

Определите пробелы в знаниях и навыках

Составьте список навыков, которые вам нужно улучшить или приобрести. Какие из них важны для достижения поставленной карьерной цели и какие из них у вас отсутствуют. В таком случае нужно составить план обучения: это может быть прохождение курсов и повышения квалификации или же стажировка.

Попросите обратную связь от коллег и друзей

Для составления более точного портрета попросите своих коллег, друзей, знакомых поделиться своим мнением о ваших сильных и слабых сторонах. Возможно, в их ответах вы найдете повторяющиеся характеристики, которые окажутся близки вам.

Будьте реалистичны в поставленных целях

В некоторых случаях поиск «работы мечты» может затянуться. И к этому стоит подготовиться как финансово, так и морально.

«Порой карьерные переходы маловероятны в краткосрочной перспективе. Не настраивайте себя на неудачу, ставя нереалистичные цели в нереальные сроки, — советует Амитабх. — Имейте запасной план. Придумайте альтернативу, которой вы можете воспользоваться, когда дела идут не так, как предполагалось или планировалось. Это может быть что-то среднее между вашим высшим стремлением и текущим состоянием».

Переходите последовательно