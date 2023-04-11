Ностальгия: чем опасна тоска по прошлому

Ностальгия возникает неожиданно и может занимать ваши мысли по несколько раз на дню. Новости, изменения в жизни, конфликты и просто неожиданные напоминания из прошлого нередко вызывают желание сказать: «раньше было лучше». Но ностальгия может быть коварна. Разбираемся, откуда она берется и почему не стоит предаваться ей слишком часто.

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Откуда берется ностальгия

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Ностальгию часто романтизируют. Это чувство, как любовь, возникает из ниоткуда, когда в фокус внимания попадают неожиданные напоминания о прошлом. Место, куда вы ходили на свидание в пору первой любви, погода, как в тот день, когда сдали последний экзамен. И, погружаясь в пробудившиеся воспоминания, вы можете испытать нежную тоску по прошлому. По крайней мере, так это описывали, пока в 2019 году ученые Дэвид Ньюман и Мэттью Сакс из Университета Южной Калифорнии не выяснили, что ностальгия — это защитная реакция от тревоги и грусти.

В своем исследовании ученые решили выяснить, как внешние и внутренние факторы в жизни людей влияют на появление чувства ностальгии. В отличии от предшественников, авторы не просили людей вспоминать события, вызывающие у них ностальгию. Вместо этого они решили сфокусироваться на триггерах этого чувства, а не вызывать его самостоятельно. Для этого был проведен эксперимент с участием 230 добровольцев-студентов. Их попросили заполнять опросники и оценивать свое эмоциональное состояние. В результате эксперимента выяснилось, что ностальгию чаще испытывали люди, переживавшие стресс или находившиеся в подавленном состоянии. Именно в эти моменты людям «сами собой» вспоминались старые добрые дни, когда трава была зеленее, люди — добрее, а небо — чище.

Таким образом, ностальгия действовала как «пластырь для психики». Инъекция позитивных воспоминаний помогала на короткое время пережить неудовлетворенность настоящим.

Чем опасна ностальгия

Ностальгия — сложная (или смешанная) эмоция. В ней есть и то, что мы, условно, называем позитивной составляющей: удовольствие от приятных воспоминаний, нежность по отношению к прошлому, но есть и «негатив» — тоска, осознание, что события прошлого уже не повторятся.

Это чувство действительно способно принести облегчение, но в некоторых ситуациях может только усилить подавленное состояние человека. Вот факторы, которые влияют на негативный эффект ностальгии:

Одиночество

В исследовании Ньюмана отмечалось, что при ощущении ностальгии испытуемые, чувствовавшие себя одиноко, еще больше испытывали «тяжелые» последствия: подавленность, пустоту. Ностальгия могла усугублять и субъективное чувство одиночества.

Неудовлетворенность жизнью

Если вы и так думаете, что у вас в жизни дела обстоят не очень, то ностальгия может подкинуть тому подтверждения. И в итоге человек может прийти к выводу, что раньше было однозначно лучше, и предпринимать какие-то действия сейчас бессмысленно, ведь как раньше — уже не будет.

Стресс

В состоянии стресса ностальгия тоже может обострить чувство усталости и апатии. Защитный кокон из воспоминаний может в какой-то момент превратиться в клетку, в которой человек будет прятаться от реальных проблем, тем самым продлевая стресс.

Таким образом, ностальгия может отправить вас вниз по спирали собственных эмоций и законсервировать состояние тоски по прошлому. А, постоянно перебирая воспоминания, вы можете потерять фокус движения в настоящем, что будет совершенно проигрышной стратегией, если вы хотите выбраться из стресса и подавленности.

Как вытащить себя из ностальгии?

Помните, что ностальгия это неплохо. Иногда она дает действительно необходимый отдых. Но если вы чувствуете, что начинаете увязать в собственных воспоминаниях, а желание построить машину времени и вернуться в прошлое крепнет с каждым днем, то стоит выбираться из этого состояния.

Важно понимать, что попытки гнать от себя мысли о прошлом, это борьба с ветряными мельницами. Чтобы воспоминания не тянули вниз, как ни удивительно, нужно разбираться с настоящим.

Выясните причину подавленного состояния

Возможно, вас тревожит неопределенность в жизни, конфликты с партнером, нестабильная ситуация на работе. Это может быть что угодно, и ваша задача с максимальной честностью признать, что именно мешает вам жить в свое удовольствие и не искать утешения в прошлом. Возможно, может потребоваться консультация с психологом.

Будьте объективны

Может показаться, что в прошлом было куда больше ярких моментов и событий. Но давайте будем честны, вы просто реже вспоминаете моменты, когда вам было плохо и трудно. В жизни всегда будут непростые периоды, и то, что вы смогли пройти через «черную полосу» в прошлом, означает лишь то, что вы справитесь и в настоящем.

Создавайте воспоминания сейчас