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29 минут назад

Более 60 процентов россиян при знакомстве обращают внимание на стоимость одежды и украшений

Вечерняя Москва

Согласно опросу ювелирного бренда SOKOLOV, 66 процентов россиян оценивают стоимость одежды и украшений собеседника при знакомстве. Неприемлемой респонденты назвали манеру вызывающе одеваться.

Более 60% россиян при знакомстве обращают внимание на стоимость одежды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Выяснилось, что при знакомстве большая часть опрошенных обращает внимание на внешний вид человека. Из них 28 процентов россиян в первую очередь оценивают внешность собеседника, 23 процента — одежду и аксессуары, а еще 22 процента — наличие вкуса и стиля в одежде.

Самой отталкивающей чертой в человеке при знакомстве назвали манеру вызывающе одеваться (слишком короткая юбка или глубокое декольте). Это осуждают 37 процентов респондентов.

Также неприемлемыми россияне считают привычки носить одежду в неподобающем виде и неподходящей под обстановку. Однако 44 процента опрошенных готовы высказаться об образе собеседника, только если их об этом спросят.

Согласно результатам опроса, чаще всего при знакомстве россияне обращают внимание на ювелирные украшения. Таких среди респондентов оказалось 39 процентов. Кроме того, 28 процентов опрошенных оценивают обувь, столько же — гармонию деталей образа, 19 процентов обращают внимание на верхнюю одежду, а 18 процентов — на часы.

Исследование показало, что при знакомстве более 60 процентов россиян интересуются знаком зодиака, под которым родились потенциальный партнер или партнерша.

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