Психолог назвала простые способы научиться отказывать

Психолог Айгуль Гранд дала совет людям, не умеющим говорить «нет». Она предлагает им отвечать на просьбы не сразу, а сначала просить время на раздумье, пишет «Газета.Ru».

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По словам Гранд, избавиться от привычки соглашаться на любые просьбы друзей, родственников и коллег может быть невероятно трудно. Самым важным шагом к этому, по мнению психолога, будет выстраивание личных границ.

Специалистка назвала несколько простых способов научиться отказывать.