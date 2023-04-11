Как женам алкоголиков избавиться от созависимости

Как формируется созависимое поведение у жен алкоголиков, кто наиболее ему подвержен, как женщине понять, что она стала жертвой созависимости и можно ли от нее избавиться, не разводясь при этом с мужем, «Газете.Ru» рассказала сотрудник НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Лариса Мазурова.

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— Что такое созависимое поведение и как оно формируется?

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— Созависимость – это состояние живущего рядом с алкоголиком человека, — чаще всего жены, — когда она берет ответственность за его поведение на себя. Жена в этом случае полностью «включена» в его болезнь.

— Как именно развивается созависимость?

— Поскольку алкоголизм имеет компульсивные проявления, то и созависимая женщина всегда находится в состоянии стресса. Из-за этого у женщины формируется так называемое поведение по треугольнику Карпмана (психологическая модель взаимодействия между людьми, подразумевающая три социальные роли: жертва, преследователь и спасатель, между которыми два или более человек переключаются в процессе взаимодействия. — прим. «Газета.Ru»).

Женщина оказывается в роли жертвы, — когда муж пьет, ведет себя неадекватно. Преследователя или спасателя — когда женщина начинает принимать меры, чтобы избавить мужа от алкоголизма, вылечить, как-то повлиять на его поведение. И переключается на потакание после того, как он, по ее мнению, вылечился. То есть прошел лечение или остается какое-то время трезвым. Она пытается вернуть жизнь в прежнее русло, угождать мужу, не раздражать его, создавать ему определенные условия. Но,

поскольку мужчина видит, что женщина готова брать ответственность, что она готова с ним таким жить, он продолжает выпивать и дальше.

— Есть ли какой-то конкретный типаж женщины, подверженной созависимости?

— Типажей предрасположенных к созависимости женщин как таковых нет. Но есть социальные предпосылки к появлению созависимости. К ней склонны женщины, росшие с пьющими членами семьи — отцами, дедами или кем-то еще. Женщины с выработанным внутренним ощущением жертвы. Также в зоне риска те, в чьей семье существовали созависимые отношения между родителями.

Программа поведения матери достаточно четко усваивается дочерью, и поэтому у нее тоже возникает вот потребность кого-то спасать, оберегать, контролировать. Кроме того, многое зависит от личностных особенностей женщины, ее эмоциональной зрелости, достижения каких-то собственных жизненных целей. Если с этим есть какие-то проблемы, то, как правило, формируется созависимость.

— Сами женщины, как правило, не осознают, что они созависимы. Есть ли какие-то признаки, по которым это можно понять со стороны?

— Да, существуют определенные признаки созависимости. Это отрицание самих проблем, их наличия у себя, степени их серьезности, связи с некоторыми внешними поведенческими проявлениями. Также это так называемые «замороженные» чувства — сужение спектра и уменьшение интенсивности испытываемых и проявляемых чувств.

Психологическое содержание созависимости рассматривается как состояние, возникающее у членов семьи больных алкоголизмом в результате длительной подверженности стрессу и сконцентрированности на проблемах зависимого, вплоть до самоотречения от собственной личности, и формирующее дисгармоничные семейные отношения. К ним относятся вакуум интимности — изоляция семьи от внешних контактов, фиксированные правила и роли в семье, конфликтность во взаимоотношениях, недифференцированность «я» каждого члена семьи.

Семья скрывает свои проблемы, выставляя напоказ фасад псевдоблагополучия.

Присутствует склонность к полярности чувств и суждений. Все это формируется постепенно и становится жесткой схемой взаимодействия зависимого и созависимого члена семьи. Они как бы поддерживают этот гомеостаз. Каждый решает свои личные проблемы, но проблема зависимости и созависимости не решается.

— Может ли женщина в итоге сама все это заметить и понять, что созависима?

— К сожалению, практически нет. Один из симптомов зависимости — анозогнозия, неприятие факта болезни. У мужчин-алкоголиков это проявляется на физическом уровне — похмелье, запои. А у созависимой женщины этих проявлений нет, и ее эмоциональная интоксикация воспринимается ею по-другому. Она думает, что надо работать над собой, бороться со стрессом, надо помогать мужу, надо действовать. И поэтому женщине осознать свою созависимость очень сложно.

— В каких случаях это возможно?

— На осознание способны достаточно зрелые личности. Зрелость — это осознанность, честность по отношению к себе, свобода выбора в деятельности. Это вера — в себя, в науку или в Бога, еще во что-то. Но этих качеств у созависимых женщин, к сожалению, очень мало. И когда пара приходит к психологу, то первые консультации заканчиваются, скажем так, не очень успешно. Потому что женщина приходит к психологу с одной целью: дайте мне еще более действенный ключ управления мужем, его компульсивным поведением, дайте мне системы, которые помогут влиять на него так, чтобы он не пил. А этих ключей просто не существует.

И когда психологи обращаются к женщине, чтобы она наконец приняла свои проблемы, то, как правило, вначале это вызывает раздражение, отторжение. Но часть женщин, которые могут получать информацию от психологов, из СМИ или каких-то других источников, постепенно начинают осознавать, принимать проблему, и с такими женщинами удается работать, есть достаточно хорошие результаты. Включение семьи в психотерапию зависимых больных у нас в институте достаточно благотворно влияет на качество жизни семьи.

— Может ли созависимая жена действительно помочь мужу вылечиться от алкоголизма?

— Здесь все как раз наоборот.

Чем дольше женщина поддерживает в семье этот гомеостаз, это псевдоблагополучие, чем дольше она терпит и «борется» с болезнью мужа, тем дольше он остается алкоголиком.

И тем дольше у него сохраняется иллюзия, что ему можно и дальше так жить, дальше коммуницировать в этой системе.

— Как часто созависимые жены начинают выпивать сами?

— Риск алкоголизма у созависимых женщин очень высок. В последнее время мы сталкиваемся с достаточно большим количеством случаев женского алкоголизма в созависимых отношениях, и здесь работает несколько факторов. Во-первых, состояние стресса и невыносимости чувства созависимости приводят к тому, что женщина ищет какие-то способы избавиться от этих переживаний. А у нее перед глазами алкоголик, который в состоянии алкогольного опьянения чувствует себя довольно благополучно. Во-вторых, женщины пытаются поддержать мужа в пьянке: пусть лучше он пьет дома, чем где-то еще, а она будет пить с ним, чтобы ему меньше досталось. И все это в конечном итоге приводит к формированию алкоголизма у женщины.

Дополнительная проблема в том, что у женщин алкоголизм проявляется намного жестче и лечится труднее. Женщины дольше не осознают свою проблему. Из-за социальной неприемлемости женского алкоголизма женщины обращаются к специалистами уже на второй, третьей стадии зависимости, когда помочь им уже очень сложно.

— Может ли созависимость привести к еще каким-то заболеваниям?

— К сожалению, да. Из моего опыта и моих научных исследований видно, что распространены невротические расстройства — раздражительность, напряженность, эмоциональная неустойчивость. Если эти проблемы не решаются, потом они переходят в психосоматические заболевания, сердечно-сосудистые, проблемы с артериальным давлением, онкологические заболевания женских органов и желудочно-кишечные.

Когда симптомы становятся достаточно очевидными, женщина начинает ходить по врачам, и в конце концов ей попадается грамотный терапевт, который направляет ее к психиатру. Либо лечащийся у психиатра от алкоголизма муж проходит психотерапевтическую программу, в которую входит работа с семьей. Мы приглашаем жен на беседу, на консультацию, в ходе которой можно выявить упомянутые проблемы. В нашем отделении они получают возможность разобраться с трудностями и получить психотерапевтическую помощь.

— Когда созависимая женщина обращается за помощью, что именно ей может порекомендовать психолог?

— Первый шаг — это работа с анозогнозией, нужно дать женщине представление о ее проблемах, помочь ей в этом разобраться, помочь ей увидеть свои внутренние ресурсы. Помочь ей понять, что она чувствует, каковы ее убеждения, ее интеллектуальные возможности и как их использовать для того, чтобы работать с собственными переживаниями и налаживать собственную жизнь, удовлетворять свои насущные потребности — физиологические, эмоциональные, социальные и другие. Если присутствует личностная зрелость, здесь можно получить достаточно хорошие результаты.

— Каковы шансы избавиться от созависимости, при этом сохранив брак?

— Если жене удается убедить мужа поработать в группе, если супруги борются с проблемой сообща, шанс разобраться с ней довольно высок. До развода может и не дойти.

Женщинам и мужчинам, которые работают с психологом, удается не только сохранить брак, но и научиться одной важной вещи — ассертивности. Научиться разговаривать друг с другом, грамотно проявлять чувства, общаться по системе «я-сообщений». То есть, говорить «я чувствую вот это, я хочу того-то», а не «ты такой-сякой». В этой ситуации, проработав технологию ассертивности, пары потом вполне успешно живут без алкоголизма мужа. И вот такое поведение женщины, такое взаимодействие помогает развитию ее личности и сохранению семьи. Но стоит понимать, что здесь речь идет не об одной-двух консультациях, — как правило, это целый цикл.

— А бывают ли созависимые мужья?

— За мою практику я встречала всего три таких семьи, в которых была пьющая женщина и серьезно озабоченный этой проблемой непьющий мужчина. Возможности борьбы с созависимостью в таких случаях достаточно хорошие, потому что мужчины четче и яснее видят реалии. Всем трем семьям удалось помочь, они с удовольствием ходили на встречи, принимали помощь и сейчас благополучно функционируют.