Как и почему родовые сценарии мешают нашей личной жизни

Род – это система, всё, что происходило с нашими предками, даже с теми, о которых вы лично ничего не знаете, может влиять на вашу жизнь, на то, как вы принимаете решения, на то, как вы строите отношения и воспитываете детей.
Подробнее о том, как родовые установки влияют на поиск партнёра, рассказывает родолог-ансестолог Ксения Губина.
Многие замечают – на примере собственной семьи или семей своих знакомых, — что женщины нередко копируют сценарии, принятые в их семье.
Бабушки, мамы и другие родственницы по женской линии могут быть несчастливы в браке, сталкиваться с абьюзом, разводиться и растить детей в одиночку. И такие же паттерны могут обнаружить в своей судьбе их дочери и внучки.
Также бывают ситуации, когда со стороны всё выглядит радужно и позитивно: отношения, длящиеся много лет, которые вызывают зависть и желание их копировать, о которых слагают семейные легенды, приводят в пример.
Но, если копнуть глубже, оказывается, что ни близости, ни любви, ни поддержки в этих отношениях не было.
Бабушки и прабабушки жили в несчастливом браке не один десяток лет, просто не решаясь развестись, так как это было в их кругу не принято.
Их потомки женского пола – дочери, племянницы, внучки – могут слепо копировать этот родовой сценарий, не решаясь пройти против семейных устоев, когда развод считается позором и неудачей.
Суметь сломать родовую установку способна не каждая.
Гораздо чаще женщины продолжают жить в несчастливых для себя отношениях с партнёром, который их не поддерживает, в то время как могли бы найти достойного и любящего и начать жить совсем другой жизнью.
Мешать поиску подходящего партнёра может и родовая программа, связанная с потерей партнёра.
Вне зависимости от того, каковы причины потери – гибель, тяжёлая болезнь, уход из семьи – это событие не проходит незамеченным, оказывая серьёзную психоэмоциональную травму на саму женщину и на её потомков.
Женщины следующих поколений живут с паттерном утраты партнёра, что мешает им строить долгосрочные отношения.
Выбор партнёра для долгосрочных отношений – не самая простая задача. Важна не только внешность, но и внутренний мир, важно заранее разобраться, действительно ли это «ваш» мужчина, совпадают ли ваши с ним точки зрения на ключевые моменты.
В большинстве случаев это сложно понять во время первых встреч, и многим требуется время на то, чтобы присмотреться и притереться.
Только в ходе общения становится ясно, насколько человек соответствует тому образу, который вы придумали у себя в голове, какие у него недостатки, будете ли вы с ними мириться или же они будут вас раздражать.
Очень важно познакомиться с семьёй – и вовсе не для того, чтобы оценить материальный статус или другие характеристики.
Необходимо посмотреть на то, как устроено общение в кругу семьи. Как общаются родители с ним и между собой, как взаимодействуют со старшим поколением или рассказывают о нём, какие есть традиции, привычки.
Велика вероятность, что всё это мужчина будет транслировать и при общении с вами. Если эти семейные ценности вам не близки, то, скорее всего, гармоничные отношения выстроить будет сложно.
Для многих замужество становится целью, ради которой они готовы на многое.
Часто это связано с семейными установками, из-за которых женщина без брака считается неуспешной, а также с культурным кодом и некоторыми социальными нормами, особенно сильными в нашей стране и странах бывшего СССР.
Несмотря на то что родовая система влияет на нас, слепо следовать всем сценариям не стоит.
Хотя существуют родовые установки, которые полезны для нас и благотворно влияют на нашу судьбу, есть и те, из-за которых мы живём совсем не той жизнью, которую мы заслуживаем.
Решиться сломать родовые сценарии непросто, но в некоторых случаях это просто необходимо сделать, чтобы добиться успеха и заложить новые родовые установки, полезные для наших детей и внуков.