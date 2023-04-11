Как и почему родовые сценарии мешают нашей личной жизни

Род – это система, всё, что происходило с нашими предками, даже с теми, о которых вы лично ничего не знаете, может влиять на вашу жизнь, на то, как вы принимаете решения, на то, как вы строите отношения и воспитываете детей.

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Подробнее о том, как родовые установки влияют на поиск партнёра, рассказывает родолог-ансестолог Ксения Губина.

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Семейные сценарии, которые копируют женщины

Многие замечают – на примере собственной семьи или семей своих знакомых, — что женщины нередко копируют сценарии, принятые в их семье.

Бабушки, мамы и другие родственницы по женской линии могут быть несчастливы в браке, сталкиваться с абьюзом, разводиться и растить детей в одиночку. И такие же паттерны могут обнаружить в своей судьбе их дочери и внучки.

Также бывают ситуации, когда со стороны всё выглядит радужно и позитивно: отношения, длящиеся много лет, которые вызывают зависть и желание их копировать, о которых слагают семейные легенды, приводят в пример.

Но, если копнуть глубже, оказывается, что ни близости, ни любви, ни поддержки в этих отношениях не было.

Бабушки и прабабушки жили в несчастливом браке не один десяток лет, просто не решаясь развестись, так как это было в их кругу не принято.

Их потомки женского пола – дочери, племянницы, внучки – могут слепо копировать этот родовой сценарий, не решаясь пройти против семейных устоев, когда развод считается позором и неудачей.

Суметь сломать родовую установку способна не каждая.

Гораздо чаще женщины продолжают жить в несчастливых для себя отношениях с партнёром, который их не поддерживает, в то время как могли бы найти достойного и любящего и начать жить совсем другой жизнью.

Мешать поиску подходящего партнёра может и родовая программа, связанная с потерей партнёра.

Вне зависимости от того, каковы причины потери – гибель, тяжёлая болезнь, уход из семьи – это событие не проходит незамеченным, оказывая серьёзную психоэмоциональную травму на саму женщину и на её потомков.

Женщины следующих поколений живут с паттерном утраты партнёра, что мешает им строить долгосрочные отношения.

Как найти подходящего мужчину

Выбор партнёра для долгосрочных отношений – не самая простая задача. Важна не только внешность, но и внутренний мир, важно заранее разобраться, действительно ли это «ваш» мужчина, совпадают ли ваши с ним точки зрения на ключевые моменты.

В большинстве случаев это сложно понять во время первых встреч, и многим требуется время на то, чтобы присмотреться и притереться.

Только в ходе общения становится ясно, насколько человек соответствует тому образу, который вы придумали у себя в голове, какие у него недостатки, будете ли вы с ними мириться или же они будут вас раздражать.

Очень важно познакомиться с семьёй – и вовсе не для того, чтобы оценить материальный статус или другие характеристики.

Необходимо посмотреть на то, как устроено общение в кругу семьи. Как общаются родители с ним и между собой, как взаимодействуют со старшим поколением или рассказывают о нём, какие есть традиции, привычки.

Велика вероятность, что всё это мужчина будет транслировать и при общении с вами. Если эти семейные ценности вам не близки, то, скорее всего, гармоничные отношения выстроить будет сложно.

Надо ли выходить замуж любой ценой?

Для многих замужество становится целью, ради которой они готовы на многое.

Часто это связано с семейными установками, из-за которых женщина без брака считается неуспешной, а также с культурным кодом и некоторыми социальными нормами, особенно сильными в нашей стране и странах бывшего СССР.

Несмотря на то что родовая система влияет на нас, слепо следовать всем сценариям не стоит.

Хотя существуют родовые установки, которые полезны для нас и благотворно влияют на нашу судьбу, есть и те, из-за которых мы живём совсем не той жизнью, которую мы заслуживаем.