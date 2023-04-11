3 фразы, которые можно услышать только от манипулятора

Отношения с таким человеком могут разрушить вашу психику.
Сталкиваться с манипулятором всегда неприятно. Особенно опасны для психики отношения с таким человеком. Но как же его распознать? Мы решили прояснить этот момент со специалистом и собрали топ фраз, которые манипуляторы просто обожают. Будьте внимательны.
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Одна из любимых манипуляторских фраз. Никто не говорит, что в отношениях не придется столкнуться с проблемами и недопониманием, однако манипулятор никогда не признается, что в этом есть и его вина. Его задача — вызвать в вас чувство вины, чем он и будет заниматься. Проще говоря, мы имеем дело с газлайтингом в этом случае. Все обидные высказывания в ваш адрес манипулятор будет отрицать, тем самым заставляя вас думать, что это с вами что-то не так, раз вы постоянно не так его понимаете, тем самым вы просто не будете вылезать из тягучего чувства вины перед партнером.
Люди с нарциссическим расстройством всегда кажется, что отношение к их персоне всегда должно быть особенным. В этом нет ничего удивительного, так как в их мире — они единственная ценность для самих себя. В самом начале отношений они легко очаровывают партнера, убеждая последнего в его исключительности, однако они не потерпят, если партнер начнет считать себя хоть немного лучше их. Как только они почувствуют ваше превосходство, начнется поток фраз в стиле «Ты совсем меня не любишь!», «Ты всегда думаешь только о себе» и т. п., причем это чаще всего совершенно не так, но манипулятор будет постоянно требовать от вас восхищения.
Очень часто манипулятор находит себе в партнеры человека с крайне низкой самооценкой. Только такой человек сможет вытерпеть постоянное давление абьюзера.А надавить манипулятор любит именно на самые чувствительные точки человека с сознанием жертвы — такой человек страшно боится остаться без партнера. В таких токсичных отношениях фразы «Да кто ты без меня», «Если бы не я, ты бы осталась одна» — типичное явление. И что самое неприятное, они действительно действуют на партнера, заставляя его постоянно извиняться и идти на уступки.