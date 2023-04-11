Психолог: как адаптироваться на новом месте жительства без стресса

Справиться со стрессом, который человек испытывает при переезде на новое место жительства, можно соблюдая простые правила. Об этом рассказал разработчик концепции адаптивного интеллекта Валерий Гут.
Психолог назвал процесс смены места жительства выходом из зоны комфорта. Человек сталкивается с проблемами, связанными с обустройством быта, новой работой и отсутствием привычного окружения.
В первую очередь, следует сохранять оптимизм, советует Гут. По его словам, нужно дать себе время на осознание того, что как раньше уже не будет, и просто принять ситуацию. Только от человека зависит, на чем будет сфокусировано внимание — на проблемах или на способах их преодоления.
«Важно проживать каждый момент в наслаждении, не поддаваться негативным эмоциям, заводить знакомства с окружающими и быть открытыми новому», — рассказал психолог в беседе с Lenta.Ru.
Изменение привычной среды может дать импульс к поиску новых путей развития. Гут советует искать новые интересные занятия и хобби, посещать разные встречи и мероприятия. Найти близких по духу людей можно в любом уголке земного шара.