Психолог: как адаптироваться на новом месте жительства без стресса

Справиться со стрессом, который человек испытывает при переезде на новое место жительства, можно соблюдая простые правила. Об этом рассказал разработчик концепции адаптивного интеллекта Валерий Гут.

В первую очередь, следует сохранять оптимизм, советует Гут. По его словам, нужно дать себе время на осознание того, что как раньше уже не будет, и просто принять ситуацию. Только от человека зависит, на чем будет сфокусировано внимание — на проблемах или на способах их преодоления.