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1 час назад

Психолог Гут дал советы, как адаптироваться на новом месте жительства без стресса

Слово и Дело

Справиться со стрессом, который человек испытывает при переезде на новое место жительства, можно соблюдая простые правила. Об этом рассказал разработчик концепции адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Психолог: как адаптироваться на новом месте жительства без стресса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Психолог назвал процесс смены места жительства выходом из зоны комфорта. Человек сталкивается с проблемами, связанными с обустройством быта, новой работой и отсутствием привычного окружения.

В первую очередь, следует сохранять оптимизм, советует Гут. По его словам, нужно дать себе время на осознание того, что как раньше уже не будет, и просто принять ситуацию. Только от человека зависит, на чем будет сфокусировано внимание — на проблемах или на способах их преодоления.

«Важно проживать каждый момент в наслаждении, не поддаваться негативным эмоциям, заводить знакомства с окружающими и быть открытыми новому», — рассказал психолог в беседе с Lenta.Ru.

Изменение привычной среды может дать импульс к поиску новых путей развития. Гут советует искать новые интересные занятия и хобби, посещать разные встречи и мероприятия. Найти близких по духу людей можно в любом уголке земного шара.

Психология,
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