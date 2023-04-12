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1 час назад

Эксперт рассказала о способах борьбы с плохим настроением

Vse42.ru

Психолог-сексолог из Новосибирска Анастасия Мышкина рассказала о том, как справиться с плохим настроением.

Эксперт рассказала о способах борьбы с плохим настроением
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Эксперт сообщила, что основу хорошего настроения составляют определенные гормоны: серотонин, эндорфин, дофамин и окситоцин. Соответственно, нужно делать вещи, которые увеличивают выработку данных гормонов. Анастасия Мышкина рассказала о нескольких способах.

Первый – это повышение серотонина, который дает чувство уверенности в себе. Чтобы стимулировать это состояние – нужно больше гулять, заниматься спортом и сбалансировано питаться, делая упор на витамины группы B.

Второй пункт – это природное чувство эйфории. Для его стимуляции необходимо давать легкие нагрузки на тело. Например, небольшие прогулки или упражнения (растяжка, йога). К повышению чувства эйфории также относится творчество.

– Можно смотреть комедии, стендапы или другие передачи. Достаточно даже просто специально смеяться в течение 30 секунд – так можно обмануть мозг и начать выработку эндорфинов, – рассказала сексолог.

Третий способ поднять настроение – нейромедиатор достижений (гормон дофамин). Как правило, достижение каких-либо целей приносит удовольствие. Можно поставить небольшие задачи и выполнить их.

Последний способ, который предлагает эксперт – это поднять гормон доверия (окситоцин). На него влияют тактильные контакты. Стоит чаще проводить время с друзьями и близкими. При отсутствии партнера Анастасия советует принять теплый душ или накинуть на себя мягкое одеяло.

Психология,
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