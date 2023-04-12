6 простых привычек, которые сделают вас богатой

Это изменит ваше финансовое состояние.

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Богатство не появляется просто так, финансовый успех зависит от множества факторов, в том числе от повседневных привычек.

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Психологи считают, что, изменив образ мышления и жизни, можно повысить доход.

Планируйте

Заведите блокнот или специальные приложения, с помощью которых будете планировать свой день, неделю, год. Конечно, такие планы корректируются и меняются, но вы будете чувствовать, что жизнь движется в верном направлении. Кроме того, такие списки не позволят забыть и упустить что-то важное, а иногда это происходит даже с самыми организованными.

Контролируйте доходы и расходы

Выберите любой удобный способ: можете просто записывать в таблицу, скачать приложение, записывать в блокнот. Всего за пару месяцев такого контроля вы сможете найти ненужные расходы и урезать их, понять, как более разумно распределять бюджет и выявить возможности зарабатывать больше.

Заботьтесь о себе

Расходы часто связаны с моральным и физическим состоянием: мы можем тратить на сладости и алкоголь, чтобы попытаться справиться со стрессом, заглушаем тревожность спонтанными покупками. Так подавленность и депрессивное состояние приводят к утечкам в семейном бюджете. Чтобы уменьшить их, найдите другие способы побороть стресс. Начните больше спать, раньше ложиться, гулять хотя бы час в день, уделять время медитации, включите в рацион больше овощей и фруктов.

Развивайтесь

Речь идет не о потоке курсов или консультаций коучей, но старайтесь уделять время интеллекту — читать, смотреть познавательные шоу, не бойтесь браться за новые задачи на работе. Новые нейронные связи заставляют нас думать быстрее и находить возможности для финансового роста.

Откладывайте

Как бы скучно или печально это не звучало бы, жить необходимо по средствам, откладывая 10% даже совсем небольшого заработка. Подушка безопасности позволит не залезать в кредиты и долги в случае непредвиденных обстоятельств. Старайтесь завести отдельный счет, на который будете отправлять 10% от каждого перечисления.

Не ругайте себя за ошибки