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1 час назад

Почему горе приносит нам такую боль: ответ науки

Ferra.ru

Горе является естественной составляющей жизни человека. Хотя иногда потеря может быть невыносимой. Связана такая потеря может быть со смертью любимого человека, разбитым сердцем, окончанием карьеры.

Почему горе приносит нам такую боль: ответ науки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Почему же нам становится так больно от горя? Оно начинается в мозгу, но в итоге влияет на всё тело. В тот момент, когда мы узнаём об утрате, в мозгу запускается реакция «бей или беги». Из-за этого возрастает нагрузка на органы и функции организма. Обычно мы переживаем горе от нескольких минут до двух суток. Но при тяжёлой утрате последствия этой реакции могут длиться месяцами.

По мнению психологов, чувства, которые мы испытываем в связи с потерей, возникли, когда люди стали выживать за счёт сотрудничества и объединения в сообщества. Сначала мы тоскуем по тому, что потеряли, а раньше это побуждало наших предков искать пропавших членов группы. Далее мозг переключается на защиту нас и нашей группы от утрат в будущем.

Когда мы стали социальным видом, мы начали формировать глубокие эмоциональные привязанности. И по самой своей природе такие отношения должны быть значимыми. Если бы мы полностью избавились от возможности переживать горе, то нам пришлось бы отказаться и от способности любить.

Психология,ПРЕДОК,
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