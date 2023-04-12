Почему горе приносит нам такую боль: ответ науки

Горе является естественной составляющей жизни человека. Хотя иногда потеря может быть невыносимой. Связана такая потеря может быть со смертью любимого человека, разбитым сердцем, окончанием карьеры.

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Почему же нам становится так больно от горя? Оно начинается в мозгу, но в итоге влияет на всё тело. В тот момент, когда мы узнаём об утрате, в мозгу запускается реакция «бей или беги». Из-за этого возрастает нагрузка на органы и функции организма. Обычно мы переживаем горе от нескольких минут до двух суток. Но при тяжёлой утрате последствия этой реакции могут длиться месяцами.

По мнению психологов, чувства, которые мы испытываем в связи с потерей, возникли, когда люди стали выживать за счёт сотрудничества и объединения в сообщества. Сначала мы тоскуем по тому, что потеряли, а раньше это побуждало наших предков искать пропавших членов группы. Далее мозг переключается на защиту нас и нашей группы от утрат в будущем.