Нназваны способы избежать крупных ссор с близкими

При конфликтах с близкими людьми человеку не стоит брать время на обдумывание своих эмоций — лучше сразу выяснить, в чем именно не сходятся ссорящиеся. В сложных случаях необходимо вмешательство специалистов, которые помогут человеку разобраться в себе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталия Наумова.

© Вечерняя Москва

По мнению эксперта, во время ссор человек испытывает ту эмоцию, которую хочет получить.

Видео дня

— Важно понимать: при ссоре происходит что-то, что человек сам для себя описывает. Если он по-другому оценит ситуацию, чувство поменяется. Если у человека есть потребность злиться, сердиться, быть недовольным, разочаровываться и раздражаться, он это и получит. В итоге человеком управляет триггер, — уверена собеседница «ВМ».

Если потребности раздражаться нет, при ссоре можно в любой момент спросить себя: «Хочу ли я сейчас злиться или обижаться? Или я хочу выяснить, почему человек обижается?», посоветовала психолог. В таких случаях можно, не используя детские паттерны, решить вопрос по-взрослому.

Ключ к решению любых споров с близкими лежит в их обсуждении, подчеркнула Наумова.

— Нужно задать вопрос, что человек имел в виду, когда что-то сказал. Тогда можно выяснить больше моментов и рассказать про свои чувства. В этом случае люди могут помириться и начать получать удовольствие от жизни, а не расстраиваться, — рассказала эксперт.

При ссорах с близкими лучше не брать тайм-аут, так как в паузе каждый думает о своем, отметила Наумова. Как правило, дальнейшие ошибки восприятия приводят к большим обидам и более серьезным трагедиям, пояснила она.

Если контролировать состояние во время ссоры человек не может, ему поможет только специалист, уверена Наумова.

— Если человек видит, что у него не складываются отношения с большим количеством людей, ему нужно обращаться к специалисту. В таких случаях включаются детские паттерны и люди начинают играть в молчанку, игнорировать друг друга, ругаться или мстить, — подчеркнула психолог.

В таких ситуациях может помочь как психотерапевт, так и психолог, уточнила Наумова. Психотерапевты дают возможность увидеть подсознательные процессы. Такие специалисты помогают на медикаментозном уровне (когда человеку прописывают лекарства) и на немедикаментозном (когда психотерапевт является психологом, умеющим проводить психотерапию).