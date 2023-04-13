4 ситуации, когда не стоит помогать подруге

Ваши усилия точно не оценят.

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Конечно, можно сказать, друзья и нужны для того, чтобы вместе переживать не только позитивные моменты.

При этом психологи называют ситуации, когда ваша помощь подруге будет совсем не к месту.

Подруга требует, чтобы вы ей помогли

Как правило, непритяности выбивают из-под ног почву. Когда человек буквально выбивает из вас помощь, настаивая, требуя и громко возмущаясь вашему отказу, есть повод задуматься — а нужна ли помощь человеку в принципе? Не пытаются ли на вас переложить всю ответственность за чужие действия? Ваша помощь в таком случае точно не будет оценена по достоинству. Просто отойдите в сторону.

Подруга не хочет сама принимать участия в решении проблемы

Бывают и такие люди, которым сложно принимать решения. При малейшей неприятности они сразу же бегут в чужие объятия, надеясь, что друзья и близкие люди все сделают за них. Несложно догадаться, что речь идет об инфантильном типе личности. Вы готовы в одиночку бороться с проблемами другого человека? Нужно ли вам это? Взрослый человек всегда может взять ответственность за себя сам, однако не все хотят это делать.

Подруга агрессивно реагирует на отказы

Довольно неприятный тип людей, которые сначала умоляют о помощи, но в следующий момент готовы обвинить спасителя во всех грехах. Если ли у вас такая подруга? Вы должны быть готовы к тому, что ваша помощь будет не такой эффективной, как вам и вашему близкому человеку хотелось бы, как подргуа отреагирует, если все пойдет плохо? Будет ли она обвинять вас в участии? Если вы знаете, что такое возможно, постарайтесь дать подруге возможность самой решить все возникшие вопросы.

Подруга внушает вам чувство вины