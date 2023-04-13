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50 минут назад

Как встретить вторую половинку: инструкция от психолога

РИА "ФедералПресс"

Весной люди влюбляются, расцветают. Психолог и коуч Александра Метальникова поделилась пошаговой инструкцией, как им встретить свою вторую половинку.

Как встретить вторую половинку: инструкция от психолога
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Эксперт отметила, что важно уметь работать со своим телом, смотреть, какой стиль движения вам больше подходит. Например, можно отдать предпочтение плаванию или ходьбе. Также хорошо гармонизирует нервную систему массаж.

Александра Метальникова посоветовала по дороге домой остановиться и оглянуться, даже попробовать думать медленно. Это поможет снять напряжение. Отлично помогут расслабиться медитации, ванны с эфирным маслом и т. д.

Психолог порекомендовала заботиться о своей еде и воде, а также принимать ванну с медом и бананом.

Кроме того, эксперт отметила, что не нужно пытаться быть удобной, кого-то догнать и обогнать. Она посоветовала ответить на вопрос: «чего вы хотите?». Если пойти в лес – значит, идите. Женщина, которая живет в своем темпе, несомненно, краше в сто раз, утверждает Метальникова.

На притяжение людей сильно действует микрофлора (микроорганизмы, находящиеся в симбиозе с человеком). А на нее негативно влияют стресс, адреналин и кортизол, подчеркнула психолог.

«Успехом будет пользоваться наполненная, цельная и искренняя женщина, которая живет в согласии с самой собой. Она знает, что счастье вовсе не в мужчине, понимает, что ей хочется, и идет к целям, задачам, мечтам», – сказала эксперт.

Чем больше женщина наслаждается своей жизнью, тем больше вокруг нее мужчин. Они и захотят сделать жизнь этой женщины еще краше, отметила Метальникова.

Аналогичные советы, по словам психолога, и для мужчин, передает «Общественная служба новостей».

Психология,
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