Сексолог назвала замену объятиям и поцелуям

Способы заменить объятия и поцелуи с партнером подсказала психолог-сексолог из Новосибирска Анастасия Мышкина. В беседе с «Аргументами и фактами» она отметила, что выделяющийся при социальных контактах гормон обеспечивает чувство доверия, безопасности и привязанности.

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Если обниматься и целоваться человеку не с кем, он может попробовать решить проблему самостоятельно, считает она.

«Окситоцин вырабатывается при объятиях, прикосновениях и поцелуях. Если взаимодействовать не с кем — можно применить теплый душ или комфортное одеяло, обнимать самого себя за плечи или ноги», — назвала замену объятиям Мышкина.

Выработке окситоцина, по ее словам, также помогают проведенное с друзьями или семьей время и волонтерская работа с животными.