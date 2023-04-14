$81.68-0.4290.00+0.24

Врач Златова объяснила, как страх старения лишает людей здоровья

Стрессы и тревоги наносят вред нашему организму и влияют практически на все показатели. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявила врач-геронтолог Елизавета Златова.

Врач объяснила, как страх старения лишает людей здоровья
© Вечерняя Москва

В недавних исследованиях британские ученые доказали, что особенно опасен для здоровья страх старения. С возрастом необходимо правильно понимать и принимать естественные изменения организма. Это важно как для физического, так и для психологического здоровья.

— Выяснилось, что чем спокойнее и оптимистичнее люди принимают себя и свой возраст, тем лучше их физические показатели практически по всем параметрам. На протяжении нескольких лет, пока длился эксперимент, они всегда оценивали свое самочувствие и настроение лучше, — сказала Златова.

По словам врача, страх старения может обернуться проблемами с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой, а также привести к проблемам с аппетитом и нарушениям сна, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Практикующий психолог, ведущий семинаров и образовательных программ Александр Волков рассказал, как перестать бояться старости. Специалист пояснил, что человек боится стареть, когда не реализовывает себя в жизни. Чтобы побороть страх старости, нужно ответить на несколько вопросов: для чего ты живешь, какие твои истинные мечты, а также что тебя увлекало в детстве.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий