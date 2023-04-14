Иностранцы признались, что их привлекает в русских девушках

Русских девушек любят во всем мире.

Иностранцы ценят не только естественную красоту россиянок, но и личные качества.

Подробнее о том, почему женщины из РФ привлекают западных женихов, рассказывает «ФедералПресс».

Красота и ухоженность

Светлые волосы, большие глаза, длинные ноги и стройная фигура – этот образ постоянно представляют себе иностранцы, задумываясь о русской девушке. Россиянки умеют подчеркнуть свою естественную красоту и следят за собой.

«Русские умны и красивы, знают, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки», – считает Мартинас из Женевы.

Образованность и эрудированность

В русских девушках иностранцев привлекает живой ум. Хорошее образование и разносторонние интересы. Шведский журналист отмечает, что россиянки готовы поддержать любую тему разговора.

Отзывчивость

Россиянки добрые, отзывчивые и способны к эмпатии. Иностранные мужья именно за это ценят русских жен.

Семейные ценности

Для россиянок одно из важнейших мест в системе ценностей – это семья. Они придерживаются традиционных взглядов на совместный быт. Также девушек из РФ называют отличными хозяйками. Этот факт одинаково привлекает как западных, так и восточных мужчин.

Трудолюбие