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1 час назад

Иностранцы признались, что их привлекает в русских девушках

РИА "ФедералПресс"

Русских девушек любят во всем мире.

Иностранцы признались, что их привлекает в русских девушках
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Иностранцы ценят не только естественную красоту россиянок, но и личные качества.

Подробнее о том, почему женщины из РФ привлекают западных женихов, рассказывает «ФедералПресс».

Красота и ухоженность

Светлые волосы, большие глаза, длинные ноги и стройная фигура – этот образ постоянно представляют себе иностранцы, задумываясь о русской девушке. Россиянки умеют подчеркнуть свою естественную красоту и следят за собой.

«Русские умны и красивы, знают, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки», – считает Мартинас из Женевы.

Образованность и эрудированность

В русских девушках иностранцев привлекает живой ум. Хорошее образование и разносторонние интересы. Шведский журналист отмечает, что россиянки готовы поддержать любую тему разговора.

Отзывчивость

Россиянки добрые, отзывчивые и способны к эмпатии. Иностранные мужья именно за это ценят русских жен.

Семейные ценности

Для россиянок одно из важнейших мест в системе ценностей – это семья. Они придерживаются традиционных взглядов на совместный быт. Также девушек из РФ называют отличными хозяйками. Этот факт одинаково привлекает как западных, так и восточных мужчин.

Трудолюбие

Русские девушки умеют балансировать между семьей и карьерой. Они вряд ли будут сидеть дома и заниматься только детьми и хозяйством. После рождения ребенка многие из них развиваются профессионально, вносят свой вклад в семейный бюджет, передает портал «Тонкости туризма».

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