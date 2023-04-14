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Перечислены основные признаки извращенца в транспорте

Сексолог дал россиянкам советы, как распознать и защититься от сексуально-озабоченных людей в общественном транспорте.

Перечислены основные признаки извращенца в транспорте
© Vse42.ru

Российский сексолог Анатолий Павлов рассказал, что распознать извращенца в общественном транспорте довольно просто. Подобные люди легко сливаются с толпой, однако их выдает расфокусированный взгляд, выдающий возбуждение.

Обычно фроттеристами – людьми, которые получают удовольствие от прикосновения и трения о незнакомцев, становятся мужчины от 18 до 45 лет. Чаще всего они уроженцы провинций.

Если вы понимаете, что становитесь жертвой домогательств, рассказывает сексолог, важно привлечь к себе внимание окружающих, громко и строго попросив у злоумышленника прекратить. Страх и смущение – главная ошибка в подобных ситуациях.

Извращенец будет отрицать свою вину, однако свидетели встанут на сторону пострадавшей. Словами специалиста делятся "Невские новости".

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