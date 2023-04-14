Что такое икигай: как его найти и главные принципы икигай

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Икигай – это японская философская концепция, основанная на поиске личного предназначения, которое позволяет обрести смысл и радость жизни. Восточные мудрецы смогли построить такую систему ценностей, где каждое действие, шаг, работа, хобби приносят максимальное удовлетворение.

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Также в основе мироощущения икигай лежит понятие осознанности. Только погрузившись и найдя ответы на вопросы — кто ты и чем можешь быть полезен этому миру — получится обрести спокойствие и счастье.

Согласно этой философии человек принимает себя, свои способности, находит дело по душе и обретает безмятежность. Каждый день, уже с самого раннего утра он чувствует себя счастливым, так как знает, что будет делать и какие плоды принесёт его труд. А, как известно, позитивное эмоциональное состояние благотворно влияет не только на ментальное здоровье, но и на состояние в целом.

Здесь и прослеживается тесная взаимосвязь японской философии с показателями долгожительства у японцев. Чем меньше человек себя угнетает и переживает, тем легче он справляется с негативными внешними воздействиями. Его эмоциональный ресурс не растрачивается.

Интересно, что определение «икигай» появилось в экзистенциальной психологии только в XIX веке. Первым, кто решил покопаться в теме смысла жизни по-японски, был европейский теолог и философ Сёрен Кьеркегор.

Постепенно концепция ушла в массы, её стали по-разному интерпретировать. От этого идея во многом пострадала, ведь икигай стали рассматривать однобоко – лишь как способ поиска оптимального источника дохода. На самом деле, всё намного глубже, шире и интереснее.

Порассуждать о смысле и пользе икигай мы попросили психолога Станислава Самбурского.

Как икигай помогает стать счастливым?

Итак, представим, что вы работаете на нелюбимой работе. Как отнесётесь к предложению задержаться в офисе? А теперь вообразим, что делаете вы именно то, что по-настоящему нравится. В этом случае дополнительные часы труда будут только в радость. Согласны?

Многие полагают, что именно икигай является залогом трудолюбия японцев. Переработка — норма для них. Конечно, тут ещё есть и их врождённое нежелание ударить в грязь лицом, и иерархичность общества. Но всё-таки… Выдержать до 80 дополнительных рабочих часов в месяц… Тут явно нужно что-то, кроме страха потерять работу и статус.

Большинство японцев трудятся именно там, где и мечтали оказаться. Планы на будущее они начинают выстраивать буквально с подросткового возраста, с начальной школы.

Кстати, одна из самых известных исследовательских работ об икигай — это книга Миеко Камия. Главная мысль публикации — человек должен видеть смысл выполняемой работы и чувствовать, что окружение нуждается в нём.

Как счастье способствует долголетию?

Корреляцию между удовлетворённостью своей жизнью и возможностью прожить до 100 лет изучают постоянно. Одно такое исследование провели учёные из Университетского колледжа в Лондоне в 2002 году. Результаты были опубликованы в журнале BMJ.

С 2002 года учёные наблюдали за состоянием здоровья у десяти тысяч британцев. Испытуемых взяли в возрасте более 50 лет. На протяжении 14 лет следили за ними. Итоги показали, что в 24% случаев меньше умирали те, кто был доволен своей жизнью и испытывал счастье. Но установить точно, почему так происходит, учёным не удалось.

Психологи также отмечают, что ощущение счастья помогает продлить жизнь.

Станислав Самбурский: Японцы — долгожители. Это действительно так. Средний срок жизни у них составляет 89 лет. Считается, что именно икигай этому способствует. В частности, наблюдения исследователя и писателя Дэна Бюттнера подтверждают данные выводы. Он неоднократно посещал Японию и отмечал, что жители острова Окинава — одни из самых счастливых долгожителей.

Однако тут нельзя смотреть однобоко. В перечне принципов жизни долгожителей Дэн Бюттнер также указывал и на образ жизни в целом, и на особенности питания.

Но, разумеется, важность икигай очень высока. Данная философия помогает научиться предотвращать стрессы и депрессию. Это тоже положительно сказывается на здоровье человека, ведь немалая доля современных болезней имеет невралгическую подоснову.

Итак, поиск того, что будет тебя по-настоящему радовать и раскрывать — это суть икигай. Однако выше мы упоминали, что (как и всё у японцев) понятие намного шире и многограннее. Что ещё входит в систему жизни по икигай?

10 принципов жизни «по икигай»

1. Самообладание и спокойствие

Икигай призывает сохранять уверенность даже в самых сложных ситуациях. Это помогает избежать эмоциональных всплесков и принимать рациональные решения.

2. Понимание себя и других

Желание и умение находить компромиссы и общий язык — это опции, которые помогают избегать конфликтов и строить гармоничные отношения с окружающими.

3. Уважение к традициям

Бережное отношение к традициям и культуре позволяет сохранить связь с прошлым и помогает находить своё место в мире. Сюда также можно отнести постоянное познание и обучение.

4. Духовная практика

Те, кто практикует медитацию и другие духовные практики, смогут находить внутреннюю гармонию и мир.

5. Трепетное отношение к природе

Древняя философия прививает любовь к природе и окружающей среде. Для японцев всё это является источником жизни и вдохновением.

6. Поддержание активности

Возраст не должен стать помехой для развития личности. Важно постоянно учиться и совершенствоваться. Находить новые хобби и увлечения. Ведь неизвестно, где ты сможешь найти счастье и обрести удовольствие от процесса.

7. Жизнь без спешки

Японцы уверены, что чрезмерная скорость приносит стресс и снижает качество жизни. Стоит учиться расставлять приоритеты и не гнаться за мнимым успехом.

8. Умеренное питание

Людям для обретения счастья стоит пересмотреть свой рацион и научиться кушать в меру. Ровно столько, сколько требует ваш организм. Чревоугодие и заедание проблем ни к чему хорошему не приводит — уверены японцы.

9. Поддержка хорошей формы и улыбчивость

Философия учит следить за своим внешним и внутренним состоянием. Активный образ жизни, особенно в пожилом возрасте, способен помочь в выработке эндорфинов — тех самых гормонов счастья. А поднимать настроение можно при помощи самого простого способа — улыбки.

10. Умение быть благодарным

Икигай призывает говорить слова благодарности буквально за всё и всем. Будь то покупка дома, получение новой должности или простая прогулка с детьми. Так люди учатся ценить то, что имеют.

Ещё одним важным принципом является теория «малых шагов». Философия призывает не бояться начинать большое дело, так как можно разбить его на несколько крошечных. Так будет легче начать движение.

Методика икигай

Какой вопрос встаёт буквально перед всеми, кто прочёл про икигай и решил встать на рекомендованный путь? Да, именно этот: «Как понять, что именно делает меня счастливым?». Особенно сложно тем, кто привык заниматься нелюбимыми делами с самого раннего детства.

Психологи советуют для начала прислушаться к собственным желаниям. Если внутренний голос пока очень слаб, можно попробовать специальные техники.

Три техники от психологов

1. Раскачайте своё творческое начало

Для начала сядьте и подумайте, что интересует вас больше всего, к чему лежит душа и выполнение каких дел приносит максимальное удовлетворение и занимает малое количество времени.

Можно взять ручку и записать все положительные качества, которые в себе найдёте. Вспомните, за что вас хвалили в детстве, на что обращали внимание коллеги, знакомые, учителя. Не ограничивайте свою фантазию, пишите обо всём, что приходит в голову.

После записи достижений и положительных черт характера выделите три основных качества, которые важны и без которых вы не сможете обойтись. Они и будут основополагающими для вашего дальнейшего пути выбора дела по душе.

2. Обратитесь к детским мечтам

Вспомните, как здорово мечталось нам в детстве. Никто и прежде всего мы сами себя не ограничивали в полёте и выборе профессии. Специалисты советуют вернуться к своим воспоминаниям и вновь записать планы и мечты из прошлого.

Накидайте пять-семь увлечений, которые так и остались неосуществлёнными. Сравните с настоящим — действительно ли сейчас эти увлечения важны и полезны. Вспомните, как относились к вашим желаниям близкие. Подумайте, как можно сейчас вернуться к ним, что нужно сделать для осуществления мечты.

3. Определите, что вдохновляет вас сейчас

Ещё одним важным практическим упражнением, которое поможет обрести внутреннюю гармонию, станет запись дел, которые вас заряжают, вдохновляют. То, что вы ставите сами себе в пример.

Возможно, вас мотивирует и вызывает уважение юридическое дело, кулинария. Нарисуйте таблицу или график, что нужно предпринять, чтобы добиться успеха в этой отрасли. Наглядный пример станет очень полезным и подтолкнёт к действиям.