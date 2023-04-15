Как перестать срываться на окружающих людях

Перестать срываться на окружающих можно, поняв свои потребности. Об этом «РИАМО» рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

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По ее словам, человеку следует осознать свои потребности и быть готовым, что не всем это может прийти по нраву.

«Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать, что я хочу, что не хочу, вовремя говорить это себе и другим», — Софья Сулим, психолог.

Она подчеркнула, что зачастую люди срываются на окружающих из-за того, что не могут справиться с какими-то чувствами. Важно отдавать себе отчет, с какими чувствами не получается разобраться и какие потребности не удовлетворяются.