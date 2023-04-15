Как перестать срываться на окружающих людях
Перестать срываться на окружающих можно, поняв свои потребности. Об этом «РИАМО» рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.
По ее словам, человеку следует осознать свои потребности и быть готовым, что не всем это может прийти по нраву.
«Чтобы не срываться на окружающих, надо понимать, что я хочу, что не хочу, вовремя говорить это себе и другим», — Софья Сулим, психолог.
Она подчеркнула, что зачастую люди срываются на окружающих из-за того, что не могут справиться с какими-то чувствами. Важно отдавать себе отчет, с какими чувствами не получается разобраться и какие потребности не удовлетворяются.
Сулим уточнила, что при появлении каких-либо некомфортных чувств, нужно задать себе следующие вопросы: «Что я чувствую?», «С чем это связано?», «Что я хочу?», «Что не хочу?».