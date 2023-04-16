Психологи выяснили, какие черты делают людей счастливее

Психологи из Университета Святого Павла в Канаде установили, что черты характера, характерные для адаптивных психопатов, связаны с более высоким уровнем счастья. Среди них: тяга к социальному доминированию, бесстрашие, низкие стрессовая реактивность и экстраверсия. Исследование было опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

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Психопатия охватывает ряд черт, связанных как с антисоциальными особенностями, например, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и другие. Несмотря на то, что психопатия обычно связана с насильственным поведением, недавние исследования показывают, что некоторые люди, проявляющие эти черты, нормально живут в обществе. Их принято называть адаптивными психопатами.

По мнению ученых, люди с высоким уровнем психопатических и адаптивных черт будут демонстрировать наибольший уровень счастья. Чтобы проверить эту гипотезу, авторы набрали 2209 студентов. Все они прошли ряд тестов для оценки черт личности и уровня счастья.